Volkswagen відмовляється від знаменитого сімейного побратима Golf: причина відома (фото)

Volkswagen Touran невдовзі знімуть із виробництва. Нове покоління компаткного мінівена не планується.

Мінівен Volkswagen Touran припинять виробляти у 2026 році. Цю інформацію підтвердив іспанський імпортер Volkswagen сайту Motor.es.

Причина відмови від моделі зрозуміла — попит на неї різко знизився. Якщо у 2007 році продали майже 200 тис. VW Touran, то в останні роки — приблизно по 30 тис.

Volkswagen Touran випускають із 2003 року Фото: Volkswagen

У цьому немає нічого дивного — сімейні покупці все частіше обирають кросовери. Поступово мінівени зникають із європейського ринку або перетворюються на кросовери, як нові Renault Scenic та Mitsubishi Grandis.

До того ж, нинішній мінівен Volkswagen Touran — довгожитель, адже дебютував ще у 2015 році. Він не відповідатиме новим нормам безпеки, які невдовзі наберуть чинності в ЄС. Палітру моделі скоротили і тепер вона доступна тільки з 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. та 2,0-літровим 122-сильним турбодизелем. Ціна VW Touran 2026 стартує з 43 760 євро.

Нагадаємо, що Volkswagen Touran дебютував у 2003 році. Мінівен збудований на агрегатах VW Golf.

У лінійці Volkswagen все ще залишаються мінівен Caddy, а також крупні Multivan і Transporter, причому останній — недавно отримав яскраву спортивну версію.

