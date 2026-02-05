Новий Volkswagen Transporter отримав оригінальну версію у спортивному стилі (фото)

Лінійку Volkswagen Transporter 2026 поповнила нова версія Sportline. Мінівен має виразніший дизайн і покращений салон.

Новий Volkswagen Transporter Sportline презентували у Великій Британії і там він уже надходить у продаж за ціною від 62 752 фунтів стерлінгів ($85 650). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Мінівен Volkswagen Transporter T7 отримав ін’єкцію спортивного стилю. У нього особлива решітка радіатора і виразніші бампери, з’явилися обвіс та спойлер на даху. До того ж, кузов занизили на 29 мм та встановили 19-дюймові диски. Можна обрати вантажні чи пасажирські версії.

На даху встановили спойлер Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Transporter Sportline оздобили алькантарою, а кермо обшили шкірою. З’явилися спортивні крісла та особливі килимки. Комплектацію поповнили матричні фари, безключовий доступ, камери кругового огляду, набір систем безпеки, підігрів сидінь і керма.

Відео дня

Також пропонують лімітований варіант Sportline 75 Special Edition, присвячену 75-річчю моделі. Вона вирізняється особливими зеленими кольором та оздобленням. Таких авто випустять лише 75 і коштуватимуть вони від 64 552 фунтів стерлінгів ($88 100).

Важливо

3,5 с до сотні і запас ходу 800 км: Volkswagen показав стильний електропозашляховик (фото)

Новий Volkswagen Transporter T7 Sportline доступний у дизельних, плагін-гібридних та електричних варіантах потужністю до 286 к. с.

Між іншим, нещодавно дебютував новий електричний седан Volkswagen ID.Unyx 07.

Також Фокус розповідав про дешевий електричний мінівен Toyota за $20 000.