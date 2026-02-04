Toyota випустила дешевий і місткий електромобіль усього за $20 000 (фото)

Нова Toyota Pixis Van виходить на ринок. Компактний електричний мінівен доступний та на диво місткий.

Електромобіль Toyota Pixis Van коштує в Японії від 3 146 000 єн ($20 200). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.

Новий Toyota Pixis Van створений спільно із Daihatsu та має близнюка Daihatsu e-Hijet. Обидва автомобілі належать до сегменту кей-карів — субкомпактних моделей для міста.

Авто сягає лише 3,4 м завдовжки Фото: Toyota

Мінівен Toyota Pixis Van сягає лише 3,4 м завдовжки і вирізняється рубаним дизайном. У нього крупні фари, широка решітка радіатора та зсувні задні двері.

Важливо

Кращі за Toyota Camry: експерти назвали найнадійніші авто сучасності (фото)

У салоні бюджетної моделі встановили цифровий щиток приладів та центральний тачскрін. Авто є чотиримісним та має вантажопідйомність 350 кг. Воно оснащене клімат-контролем, камерою заднього виду та підігрівом сидінь.

Відео дня

Бюджетна модель отримала два екрани на передній панелі Фото: Toyota

Електромобіль Toyota Pixis Van оснащений мотором на задній вісі, який розвиває 64 к. с. та 126 Н∙м. Батарея ємністю 36,6 кВт∙год забезпечує запас ходу 257 км, а її швидка зарядка на 20-80% займає 50 хвилин. Також є функція повербанка — авто може живити електроприлади струмом потужністю до 1,5 кВт.

До речі, на ринок виходить і флагманський електромобіль Toyota — це доступний аналог Tesla Model S із запасом ходу 700 км.

Також Фокус розповідав, що Toyota оновила недорогу модель, яку випускають уже 22 роки.