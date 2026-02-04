Toyota выпустила дешевый и вместительный электромобиль всего за $20 000 (фото)

Новая Toyota Pixis Van выходит на рынок. Компактный электрический минивэн доступный и удивительно вместительный.

Электромобиль Toyota Pixis Van стоит в Японии от 3 146 000 иен ($20 200). Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

Новый Toyota Pixis Van создан совместно с Daihatsu и имеет близнеца Daihatsu e-Hijet. Оба автомобиля относятся к сегменту кей-каров — субкомпактных моделей для города.

Авто достигает всего 3,4 м в длину Фото: Toyota

Минивэн Toyota Pixis Van достигает всего 3,4 м в длину и отличается рубленым дизайном. У него крупные фары, широкая решетка радиатора и сдвижные задние двери.

Важно

В салоне бюджетной модели установили цифровой щиток приборов и центральный тачскрин. Авто является четырехместным и имеет грузоподъемность 350 кг. Оно оснащено климат-контролем, камерой заднего вида и подогревом сидений.

Бюджетная модель получила два экрана на передней панели Фото: Toyota

Электромобиль Toyota Pixis Van оснащен мотором на задней оси, который развивает 64 л. с. и 126 Н∙м. Батарея емкостью 36,6 кВт∙ч обеспечивает запас хода 257 км, а ее быстрая зарядка на 20-80% занимает 50 минут. Также есть функция повербанка — авто может питать электроприборы током мощностью до 1,5 кВт.

Кстати, на рынок выходит и флагманский электромобиль Toyota — это доступный аналог Tesla Model S с запасом хода 700 км.

Также Фокус рассказывал, что Toyota обновила недорогую модель, которую выпускают уже 22 года.