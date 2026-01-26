Выпускают без существенных изменений уже 22 года: Toyota обновила доступную модель (фото)

Toyota Hiace пятого поколения прошла очередное обновление. Модель-старожил стала более современной снаружи и внутри.

Новая Toyota Hiace 2026 дебютировала в Японии, где поступит в продажу со 2 февраля. Цена Toyota Hiace на родине эквивалентна 17 800 евро, сообщает сайт Motor.es.

Модель предлагают в разных вариантах по длине и высоте Фото: Toyota

Фургон и минивэн Toyota Hiace внешне не претерпели существенных изменений. Единственная новация — измененные фары с современной светодиодной оптикой в более дорогих версиях. Как и прежде, модель предлагается в пассажирском и грузовом исполнении длиной 4,7 или 5,4 м и в двух вариантах по высоте.

Важно

300 сил и 5,8 с до сотни: на европейский рынок выходит самая мощная Toyota RAV4 (фото)

Салон Toyota Hiace 2026 также осовременили. Автомобиль получил цифровой щиток приборов и больший 8,0-дюймовый тачскрин для навигации и камеры. Комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль и система контроля полосы движения.

Відео дня

Как и раньше, минивэн Toyota Hiace предлагается с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л. с. и 2,8-литровым 151-сильным турбодизелем. Обе версии оснащены 6-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним или полным.

В салоне установили цифровой щиток приборов и больший тачскрин Фото: Toyota

Toyota Hiace пятого поколения — модель-долгожитель, ведь она дебютировала еще в 2004 году. Уже выпущен минивэн следующего поколения, который выпускается параллельно со своим предшественником.

Ранее Фокус рассказывал о флагманском электромобиле Toyota с запасом хода 700 км.

Также мы писали о молодежном кроссовере Toyota в спортивном стиле за $17 200.