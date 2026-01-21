Toyota выпустила доступный молодежный кроссовер в спортивном стиле за $17 200 (фото)

Компактный кроссовер Toyota Raize получил версию GR Sport. Бюджетная модель стала ярче внешне и богаче оснащена.

Новая Toyota Raize GR Sport дебютировала в Индонезии и там поступает в продажу по цене в эквиваленте 17 200 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Авто имеет более массивные бамперы и диффузор Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Raize GR Sport получил более агрессивные бамперы, обвес, диффузор и 17-дюймовые литые диски. Кроме того, можно выбрать дефлекторы на боковые окна и декор "под карбон" на зеркала.

Важно

Цена $29000 и запас хода 700 км: на рынок выйдет аналог Tesla Model S от Toyota (фото)

Салон Toyota Raize GR Sport получил особую черную отделку с контрастными швами. Кроме того, установили спортивный руль. Комплектация включает цифровой щиток приборов, 9-дюймовый тачскрин, климат-контроль, камеру, парктроник и набор систем безопасности. Снаружи и внутри появились логотипы GR Sport.

Відео дня

Новая Toyota Raize GR Sport не стала мощнее. Кроссовер оснащен стандартным 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 98 сил и вариатором. Ходовая также не претерпела изменений.

В салоне улучшили отделку Фото: Toyota

Стоит отметить, что в Японии и ряде других стран продается 106-сильный гибрид Toyota Raize, однако на данный момент вариант GR Sport не предлагается с этой установкой.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится самый мощный Toyota Land Cruiser в истории.

Также мы рассказывали о самых надежных современных Toyota.