Toyota випустила доступний молодіжний кросовер у спортивному стилі за $17 200 (фото)

Компактний кросовер Toyota Raize отримав версію GR Sport. Бюджетна модель стала яскравішою зовні та багатше оснащена.

Нова Toyota Raize GR Sport дебютувала в Індонезії і там надходить у продаж за ціною в еквіваленті 17 200 доларів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Авто має масивніші бампери та дифузор Фото: Toyota

Кросовер Toyota Raize GR Sport отримав агресивніші бампери, обвіс, дифузор та 17-дюймові литі диски. Крім того, можна обрати дефлектори на бокові вікна та декор "під карбон" на дзеркала.

Салон Toyota Raize GR Sport отримав особливе чорне оздоблення з контрастними швами. Крім того, встановили спортивне кермо. Комплектація включає цифровий щиток приладів, 9-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, камеру, парктронік та набір систем безпеки. Зовні та всередині з'явилися логотипи GR Sport.

Нова Toyota Raize GR Sport не стала потужнішою. Кросовер оснащений стандартним 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 98 сил та варіатором. Ходова також не зазнала змін.

У салоні покращили оздоблення Фото: Toyota

Варто відзначити, що в Японії та низці інших країн продається 106-сильний гібрид Toyota Raize, проте наразі варіант GR Sport не пропонують із цією установкою.

