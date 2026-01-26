Лучше Toyota Camry: эксперты назвали самые надежные авто современности (фото)

Toyota Camry считается одной из самых надежных моделей современности. Впрочем, некоторые автомобили оказались еще более выносливыми.

Седан Toyota Camry давно зарекомендовал себя, прежде всего, благодаря надежности, однако исследования показали, что на рынке есть еще более "живучие" авто. Об этом сообщает сайт Jalopnik.

Эксперты проанализировали популярные рейтинги надежности от Consumer Reports и J.D. Power и определили 8 новых и подержанных моделей, которые превзошли Toyota Camry. Среди них оказались авто разных классов и ценовых категорий.

Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

"Младшая сестра" Camry также очень надежна — в рейтинге J.D. Power она получила 87 баллов из 100. Toyota Corolla имеет проверенную годами конструкцию и недорогая. Гибрид не менее надежен, чем бензиновый вариант.

Nissan Kicks

Nissan Kicks Фото: Nissan

Кроссовер Nissan Kicks первого поколения простой, дешевый и беспроблемный. J.D. Power в свое время назвали его самым надежным кроссовером 2022 года. Примечательно, что модель до сих пор продается параллельно с Kicks второй генерации.

Toyota Crown

Toyota Crown Фото: Toyota

Кросс-седан Toyota Crown построен на платформе Camry, но больше, роскошнее и мощнее. К тому же, у него стандартный полный привод и повышенный клиренс.

Nissan Murano

Nissan Murano Фото: Nissan

Nissan Murano предыдущего, третьего, поколения получил 88 баллов от J.D. Power. У него надежный атмосферный V6 на 260 сил и комфортабельные ортопедические сиденья.

Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Фото: Тарас Брязгунов

Автомобили Subaru не менее надежны, чем Toyota. Subaru Crosstrek недорогой, качественно собран, имеет высокий уровень безопасности и отличную проходимость благодаря высокому клиренсу и симметричному полному приводу.

Toyota Corolla Cross

Toyota Corolla Cross Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross в рейтингах надежности получила более высокие оценки, чем Camry. Доступный кроссовер просторный и практичный, а в гибридном исполнении экономичный.

Toyota Avalon

Toyota Avalon Фото: Toyota

Toyota Avalon, по сути, является увеличенной Camry, поэтому сохраняет все ее сильные стороны. Седан в свое время получил 91 балл от J.D. Power. Он просторный, богато оснащен и имеет мощный 3,5-литровый V6.

Subaru Impreza

Subaru Impreza Фото: Subaru

Как и родственный Crosstrek, Subaru Impreza отличается долговечностью. Consumer Reports признали ее самым надежным авто на рынке. Она практична, неплохо управляется и довольно экономична, как для полноприводного авто.

