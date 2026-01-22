Стильные, современные, недорогие: лучшие доступные электромобили 2026 года (фото)
Новые электромобили более доступны, чем может показаться. На рынке уже немало недорогих моделей и британские эксперты выбрали лучшие из них.
В последнее время в продажу поступил ряд городских электрокаров. Британское издание Autocar выбрало лучшие электромобили компактного класса после серии тест-драйвов.
10 место — Dacia Spring
Кроссовер Dacia Spring — самый дешевый электромобиль на европейском рынке. Именно цена в 15 000 фунтов стерлингов ($20 000) позволяет закрыть глаза на слабую динамику и малый запас хода.
Плюсы:
- низкая цена;
- легкая управляемость.
Минусы:
- слабая динамика;
- малый запас хода.
9 место — BYD Dolphin Surf
Электромобиль BYD Dolphin Surf дешевый и при этом неплохо оснащен. Его запас хода превышает 320 км, а салон довольно практичный.
Плюсы:
- невысокая цена;
- богатое оснащение;
- практичный салон.
Минусы:
- неинформативные тормоза;
- не самые лучшие системы безопасности.
8 место — Volkswagen ID.3
Обновленный Volkswagen ID.3 — электрическая альтернатива Golf. Хэтчбек наконец-то получил достойную мультимедийную систему, а его запас хода достигает 555 км.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- просторный салон.
Минусы:
- слишком высокая цена;
- сенсорные переключатели требуют привыкания.
7 место — Hyundai Inster
Миниатюрный электрокроссовер Hyundai Inster стильный снаружи и просторный внутри. Его задние кресла имеют регулировку. Авто хорошо маневрирует в городе.
Плюсы:
- практичный салон;
- хорошая маневренность;
- богатое оснащение.
Минусы:
- топовая версия дорогая;
- качество отделки.
6 место — Ford Puma Gen-E
Электрический кроссовер Ford Puma так же увлекателен в управлении, как и бензиновая версия модели. У него немалый багажник, а вот запас хода небольшой — 375 км.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- вместительный багажник.
Минусы:
- небольшой запас хода;
- местами не самая лучшая отделка.
5 место — CUPRA Born
CUPRA Born — спортивный собрат VW ID.3. Заднеприводный хэтчбек отлично управляется, имеет неплохие кресла и способен проехать до 535 км без подзарядки.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- просторный салон.
Минусы:
- высокая цена;
- не самая лучшая мультимедиа.
4 место — Citroen e-C3
Электрический Citroen C3 — недорогая городская модель с немалым клиренсом и запасом хода 320 км. Кросс-хэтч не самый быстрый, зато комфортабельный.
Плюсы:
- низкая цена;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- медленный;
- небольшая батарея.
3 место — MG4
Электромобиль MG4 недорогой, богато оснащен и имеет широкую линейку модификаций. Можно выбрать версию с запасом хода до 463 км или же мощный 435-сильный вариант XPower.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- качество отделки.
2 место — Mini Cooper E
Электромобиль Mini хорошо управляется и довольно быстрый в 218-сильном исполнении SE, а его запас хода достигает 400 км. Хэтчбек имеет качественный интерьер, но не слишком вместительный.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- неплохая динамика.
Минусы:
- не лучшая мультимедиа.
1 место — Renault 5 E-Tech
Возрожденный Renault 5 сохранил характерный рубленый дизайн, но стал недорогим электрокаром. У него хорошее соотношение цены и качества, комфортная подвеска и запас хода до 400 км.
Плюсы:
- стильный и качественный салон;
- невысокая цена;
- комфортная езда.
Минусы:
- малый запас хода на трассе.
Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных авто с пробегом стоимостью до $13 000.
Также мы писали о лучших внедорожниках 2026 года.