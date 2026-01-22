Стильные, современные, недорогие: лучшие доступные электромобили 2026 года (фото)

Новые электромобили более доступны, чем может показаться. На рынке уже немало недорогих моделей и британские эксперты выбрали лучшие из них.

В последнее время в продажу поступил ряд городских электрокаров. Британское издание Autocar выбрало лучшие электромобили компактного класса после серии тест-драйвов.

10 место — Dacia Spring

Dacia Spring Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Spring — самый дешевый электромобиль на европейском рынке. Именно цена в 15 000 фунтов стерлингов ($20 000) позволяет закрыть глаза на слабую динамику и малый запас хода.

Плюсы:

низкая цена;

легкая управляемость.

Минусы:

слабая динамика;

малый запас хода.

9 место — BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf Фото: BYD Auto

Электромобиль BYD Dolphin Surf дешевый и при этом неплохо оснащен. Его запас хода превышает 320 км, а салон довольно практичный.

Плюсы:

невысокая цена;

богатое оснащение;

практичный салон.

Минусы:

неинформативные тормоза;

не самые лучшие системы безопасности.

8 место — Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Обновленный Volkswagen ID.3 — электрическая альтернатива Golf. Хэтчбек наконец-то получил достойную мультимедийную систему, а его запас хода достигает 555 км.

Плюсы:

комфортабельная езда;

просторный салон.

Минусы:

слишком высокая цена;

сенсорные переключатели требуют привыкания.

7 место — Hyundai Inster

Hyundai Inster Фото: Hyundai

Миниатюрный электрокроссовер Hyundai Inster стильный снаружи и просторный внутри. Его задние кресла имеют регулировку. Авто хорошо маневрирует в городе.

Плюсы:

практичный салон;

хорошая маневренность;

богатое оснащение.

Минусы:

топовая версия дорогая;

качество отделки.

6 место — Ford Puma Gen-E

Ford Puma Gen-E Фото: Ford

Электрический кроссовер Ford Puma так же увлекателен в управлении, как и бензиновая версия модели. У него немалый багажник, а вот запас хода небольшой — 375 км.

Плюсы:

хорошая управляемость;

вместительный багажник.

Минусы:

небольшой запас хода;

местами не самая лучшая отделка.

5 место — CUPRA Born

CUPRA Born Фото: SEAT

CUPRA Born — спортивный собрат VW ID.3. Заднеприводный хэтчбек отлично управляется, имеет неплохие кресла и способен проехать до 535 км без подзарядки.

Плюсы:

превосходная управляемость;

просторный салон.

Минусы:

высокая цена;

не самая лучшая мультимедиа.

4 место — Citroen e-C3

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Электрический Citroen C3 — недорогая городская модель с немалым клиренсом и запасом хода 320 км. Кросс-хэтч не самый быстрый, зато комфортабельный.

Плюсы:

низкая цена;

комфортабельная езда.

Минусы:

медленный;

небольшая батарея.

3 место — MG4

MG4 Фото: MG

Электромобиль MG4 недорогой, богато оснащен и имеет широкую линейку модификаций. Можно выбрать версию с запасом хода до 463 км или же мощный 435-сильный вариант XPower.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

качество отделки.

2 место — Mini Cooper E

Mini Cooper E Фото: MINI

Электромобиль Mini хорошо управляется и довольно быстрый в 218-сильном исполнении SE, а его запас хода достигает 400 км. Хэтчбек имеет качественный интерьер, но не слишком вместительный.

Плюсы:

хорошая управляемость;

неплохая динамика.

Минусы:

не лучшая мультимедиа.

1 место — Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech Фото: Renault

Возрожденный Renault 5 сохранил характерный рубленый дизайн, но стал недорогим электрокаром. У него хорошее соотношение цены и качества, комфортная подвеска и запас хода до 400 км.

Плюсы:

стильный и качественный салон;

невысокая цена;

комфортная езда.

Минусы:

малый запас хода на трассе.

