Популярный в Украине электромобиль BYD обновят: как он изменится (фото)

Электромобиль BYD Leopard 3 ожидает обновление. Кроссовер станет значительно мощнее и быстрее, а также получит новые технологии.

Новый BYD Leopard 3 дебютирует в Китае (на домашнем рынке эта модель известна как Fang Cheng Bao Tai 3) в первой половине 2026 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокроссовер станет мощнее Фото: CarNewsChina

Первые фото BYD Leopard 3 уже обнародовали. Они дают понять, что китайский электрокроссовер фактически не изменится внешне и сохранит рубленый дизайн с расширенными крыльями. Для модели разве что предложат разноцветный декор на кузов.

Салон BYD Leopard 3 не показали, но сообщили, что электрокар получит новейшую систему полуавтономного движения God's Eye с лидаром (лазерным дальномером) на крыше.

Для авто предложат разноцветный декор Фото: CarNewsChina

Основное внимание при обновлении уделят силовым установкам, которые станут значительно мощнее. Отдачу заднеприводной версии увеличат с 215 до 322 л. с., что позволит разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с. Мощность полноприводного варианта вырастет с 422 до 503 л. с. А вот емкость батарей и запас хода BYD Leopard 3 пока держат в секрете.

Напомним, что кроссовер BYD Leopard 3 — один из самых популярных новых электрокаров в Украине. В 2025 году продали более 1600 этих автомобилей.

Также Фокус рассказывал о новых электрифицированных кроссоверах BYD для семьи.