Рассекречены недорогие электрифицированные кроссоверы BYD для семьи (фото)
Модельный ряд BYD вскоре пополнят два новых кроссовера. Недорогие семейные авто оснащены электрифицированными установками.
Новые кроссоверы BYD Song Ultra и Seal 05 DM выйдут на рынок в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
BYD Song Ultra
Электрокроссовер BYD Song Ultra — совершенно новая семейная модель. Ее дизайн выдержан в современном стиле BYD, а размеры больше, чем у аналогичных кроссоверов мары.
Габариты BYD Song Ultra:
- длина — 4850 мм;
- ширина — 1910 мм;
- высота — 1670 мм;
- колесная база — 2840 мм;
- масса — 1990 кг.
Известно, что электромобиль BYD Song Ultra получит мощный 362-сильный мотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 210 км/ч.Важно
BYD Seal 05 DM
Кроссовер BYD Seal 05 получит плагин-гибридный вариант DM. Внешне он не отличается от чисто электрической модификации. Авто несколько компактнее BYD Song Ultra.
Размеры BYD Seal 05 DM:
- длина — 4620 мм;
- ширина — 1860 мм;
- высота — 1630 мм;
- колесная база — 2770 мм.
Новый BYD Seal 05 DM оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 101 л. с. и 163-сильным электромотором. На выбор предложат батареи емкостью 18,3 и 26,6 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 102 и 155 км, соответственно.
Кстати, именно BYD стал лидером украинского авторынка за 2025 год.
Также Фокус писал о новом конкуренте Tesla Model Y от Mazda.