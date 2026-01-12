Рассекречены недорогие электрифицированные кроссоверы BYD для семьи (фото)

Модельный ряд BYD вскоре пополнят два новых кроссовера. Недорогие семейные авто оснащены электрифицированными установками.

Новые кроссоверы BYD Song Ultra и Seal 05 DM выйдут на рынок в ближайшие месяцы. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Song Ultra

Электрокроссовер BYD Song Ultra — совершенно новая семейная модель. Ее дизайн выдержан в современном стиле BYD, а размеры больше, чем у аналогичных кроссоверов мары.

BYD Song Ultra оснастят 362-сильным электромотором

Габариты BYD Song Ultra:

длина — 4850 мм;

ширина — 1910 мм;

высота — 1670 мм;

колесная база — 2840 мм;

масса — 1990 кг.

Известно, что электромобиль BYD Song Ultra получит мощный 362-сильный мотор, а его максимальная скорость будет ограничена на отметке 210 км/ч.

BYD Seal 05 DM

Кроссовер BYD Seal 05 получит плагин-гибридный вариант DM. Внешне он не отличается от чисто электрической модификации. Авто несколько компактнее BYD Song Ultra.

BYD Seal 05 DM Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Seal 05 DM:

длина — 4620 мм;

ширина — 1860 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 2770 мм.

BYD Seal 05 DM сможет проехать до 155 км на электротяге Фото: CarNewsChina

Новый BYD Seal 05 DM оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 101 л. с. и 163-сильным электромотором. На выбор предложат батареи емкостью 18,3 и 26,6 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 102 и 155 км, соответственно.

