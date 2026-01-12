Розсекречено недорогі електрифіковані кросовери BYD для сім'ї (фото)

Модельний ряд BYD невдовзі поповнять два нових кросовери. Недорогі сімейні авто оснащені електрифікованими установками.

Нові кросовери BYD Song Ultra та Seal 05 DM вийдуть на ринок у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Song Ultra

Електрокросовер BYD Song Ultra — абсолютно нова сімейна модель. Її дизайн витриманий у сучасному стилі BYD, а розміри більші, аніж у аналогічних кросоверів мари.

BYD Song Ultra оснастять 362-сильним електромотором Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Song Ultra:

довжина – 4850 мм;

ширина – 1910 мм;

висота – 1670 мм;

колісна база – 2840 мм;

маса – 1990 кг.

Відомо, що електромобіль BYD Song Ultra отримає потужний 362-сильний мотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 210 км/год.

Важливо

Запас ходу — 1000 км: флагманський електрокар BYD отримає найбільшу в світі батарею (фото)

BYD Seal 05 DM

Кросовер BYD Seal 05 отримає плагін-гібридний варіант DM. Зовні він не відрізняється від чисто електричної модифікації. Авто дещо компактніше за BYD Song Ultra.

Відео дня

BYD Seal 05 DM Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Seal 05 DM:

довжина – 4620 мм;

ширина – 1860 мм;

висота – 1630 мм;

колісна база – 2770 мм.

BYD Seal 05 DM зможе проїхати до 155 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seal 05 DM оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 101 к. с. та 163-сильним електромотором. На вибір запропонують батареї ємністю 18,3 та 26,6 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 102 і 155 км, відповідно.

До речі, саме BYD став лідером українського авторинку за 2025 рік.

Також Фокус писав про нового конкурента Tesla Model Y від Mazda.