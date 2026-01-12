Підтримайте нас RU
Розсекречено недорогі електрифіковані кросовери BYD для сім'ї (фото)

новий BYD Song Ultra
BYD Song Ultra | Фото: CarNewsChina

Модельний ряд BYD невдовзі поповнять два нових кросовери. Недорогі сімейні авто оснащені електрифікованими установками.

Нові кросовери BYD Song Ultra та Seal 05 DM вийдуть на ринок у найближчі місяці. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

BYD Song Ultra

Електрокросовер BYD Song Ultra — абсолютно нова сімейна модель. Її дизайн витриманий у сучасному стилі BYD, а розміри більші, аніж у аналогічних кросоверів мари.

BYD Song Ultra
BYD Song Ultra оснастять 362-сильним електромотором
Фото: CarNewsChina

Габарити BYD Song Ultra:

  • довжина – 4850 мм;
  • ширина – 1910 мм;
  • висота – 1670 мм;
  • колісна база – 2840 мм;
  • маса – 1990 кг.

Відомо, що електромобіль BYD Song Ultra отримає потужний 362-сильний мотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 210 км/год.

BYD Seal 05 DM

Кросовер BYD Seal 05 отримає плагін-гібридний варіант DM. Зовні він не відрізняється від чисто електричної модифікації. Авто дещо компактніше за BYD Song Ultra.

новий BYD Seal 05
BYD Seal 05 DM
Фото: CarNewsChina

Розміри BYD Seal 05 DM:

  • довжина – 4620 мм;
  • ширина – 1860 мм;
  • висота – 1630 мм;
  • колісна база – 2770 мм.
BYD Seal 05
BYD Seal 05 DM зможе проїхати до 155 км на електротязі
Фото: CarNewsChina

Новий BYD Seal 05 DM оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 101 к. с. та 163-сильним електромотором. На вибір запропонують батареї ємністю 18,3 та 26,6 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 102 і 155 км, відповідно.

