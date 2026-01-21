Популярний в Україні електромобіль BYD оновлять: як він зміниться (фото)
На електромобіль BYD Leopard 3 очікує оновлення. Кросовер стане значно потужнішим і швидшим, а також отримає нові технології.
Новий BYD Leopard 3 дебютує в Китаї (на домашньому ринку ця модель відома як Fang Cheng Bao Tai 3) у першій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Перші фото BYD Leopard 3 вже оприлюднили. Вони дають зрозуміти, що китайський електрокросовер фактично не зміниться зовні і збереже рубаний дизайн із розширеними крилами. Для моделі хіба запропонують різнокольоровий декор на кузов.
Салон BYD Leopard 3 не показали, але повідомили, що електрокар отримає новітню систему напівавтономного руху God's Eye з лідаром (лазерним дальноміром) на даху.
Основну увагу при оновленні приділять силовим установкам, які стануть значно потужнішими. Віддачу задньопривідної версії збільшать із 215 до 322 к. с., що дозволить розганятися до 100 км/год за 7,9 с. Потужність повнопривідного варіанта зросте з 422 до 503 к. с. А от ємність батарей та запас ходу BYD Leopard 3 наразі тримають у секреті.
Нагадаємо, що кросовер BYD Leopard 3 — один із найпопулярніших нових електрокарів в Україні. У 2025 році продали понад 1600 цих автомобілів.
