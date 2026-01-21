Популярний в Україні електромобіль BYD оновлять: як він зміниться (фото)

На електромобіль BYD Leopard 3 очікує оновлення. Кросовер стане значно потужнішим і швидшим, а також отримає нові технології.

Новий BYD Leopard 3 дебютує в Китаї (на домашньому ринку ця модель відома як Fang Cheng Bao Tai 3) у першій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокросовер стане потужнішим Фото: CarNewsChina

Перші фото BYD Leopard 3 вже оприлюднили. Вони дають зрозуміти, що китайський електрокросовер фактично не зміниться зовні і збереже рубаний дизайн із розширеними крилами. Для моделі хіба запропонують різнокольоровий декор на кузов.

Салон BYD Leopard 3 не показали, але повідомили, що електрокар отримає новітню систему напівавтономного руху God's Eye з лідаром (лазерним дальноміром) на даху.

Для авто запропонують різнокольоровий декор Фото: CarNewsChina

Основну увагу при оновленні приділять силовим установкам, які стануть значно потужнішими. Віддачу задньопривідної версії збільшать із 215 до 322 к. с., що дозволить розганятися до 100 км/год за 7,9 с. Потужність повнопривідного варіанта зросте з 422 до 503 к. с. А от ємність батарей та запас ходу BYD Leopard 3 наразі тримають у секреті.

Нагадаємо, що кросовер BYD Leopard 3 — один із найпопулярніших нових електрокарів в Україні. У 2025 році продали понад 1600 цих автомобілів.

Також Фокус розповідав про нові електрифіковані кросовери BYD для сім'ї.