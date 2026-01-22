Стильні, сучасні, недорогі: найкращі доступні електромобілі 2026 року (фото)
Нові електромобілі доступніші, ніж може здатися. На ринку вже чимало недорогих моделей і британські експерти обрали кращі з них.
Останнім часом у продаж надійшла низка міських електрокарів. Британське видання Autocar обрало кращі електромобілі компактного класу після серії тест-драйвів.
10 місце – Dacia Spring
Кросовер Dacia Spring – найдешевший електромобіль на європейському ринку. Саме ціна в 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000) дозволяє закрити очі на слабку динаміку і малий запас ходу.
Плюси:
- низька ціна;
- легка керованість.
Мінуси:
- слабка динаміка;
- малий запас ходу.
9 місце – BYD Dolphin Surf
Електромобіль BYD Dolphin Surf дешевий і при цьому непогано оснащений. Його запас ходу перевищує 320 км, а салон доволі практичний.
Плюси:
- невисока ціна;
- багате оснащення;
- практичний салон.
Мінуси:
- неінформативні гальма;
- не найкращі системи безпеки.
8 місце – Volkswagen ID.3
Оновлений Volkswagen ID.3 – електрична альтернатива Golf. Хетчбек нарешті отримав достойну мультимедійну систему, а його запас ходу сягає 555 км.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- просторий салон.
Мінуси:
- зависока ціна;
- сенсорні перемикачі потребують звикання.
7 місце – Hyundai Inster
Мініатюрний електрокросовер Hyundai Inster стильний зовні та просторий усередині. Його задні крісла мають регулювання. Авто добре маневрує в місті.
Плюси:
- практичний салон;
- гарна маневреність;
- багате оснащення.
Мінуси:
- топова версія дорога;
- якість оздоблення.
6 місце – Ford Puma Gen-E
Електричний кросовер Ford Puma так само захоплюючий у керуванні, як і бензинова версія моделі. У нього чималий багажник, а от запас ходу невеликий – 375 км.
Плюси:
- гарна керованість;
- місткий багажник.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- місцями не найкраще оздоблення.
5 місце – CUPRA Born
CUPRA Born – спортивний побратим VW ID.3. Задньопривідний хетчбек чудово керується, має непогані крісла і здатен проїхати до 535 км без підзарядки.
Плюси:
- чудова керованість;
- просторий салон.
Мінуси:
- зависока ціна;
- не найкраща мультимедіа.
4 місце – Citroen e-C3
Електричний Citroen C3 – недорога міська модель із чималим кліренсом та запасом ходу 320 км. Крос-хетч не найшвидший, зате комфортабельний.
Плюси:
- низька ціна;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- повільний;
- невелика батарея.
3 місце – MG4
Електромобіль MG4 недорогий, багато оснащений і має широку лінійку модифікацій. Можна обрати версію із запасом ходу до 463 км або ж потужний 435-сильний варіант XPower.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторий салон;
- гарна керованість.
Мінуси:
- якість оздоблення.
2 місце – Mini Cooper E
Електромобіль Mini добре керується і доволі швидкий у 218-сильному виконанні SE, а його запас ходу сягає 400 км. Хетчбек має якісний інтер’єр, але не надто місткий.
Плюси:
- гарна керованість;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- не найкраща мультимедіа.
1 місце – Renault 5 E-Tech
Відроджений Renault 5 зберіг характерний рубаний дизайн, але став недорогим електрокаром. У нього добре співвідношення ціни і якості, комфортна підвіска та запас ходу до 400 км.
Плюси:
- стильний і якісний салон;
- невисока ціна;
- комфортна їзда.
Мінуси:
- малий запас ходу на трасі.
