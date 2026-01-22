Стильні, сучасні, недорогі: найкращі доступні електромобілі 2026 року (фото)

Нові електромобілі доступніші, ніж може здатися. На ринку вже чимало недорогих моделей і британські експерти обрали кращі з них.

Останнім часом у продаж надійшла низка міських електрокарів. Британське видання Autocar обрало кращі електромобілі компактного класу після серії тест-драйвів.

10 місце – Dacia Spring

Dacia Spring Фото: Dacia

Кросовер Dacia Spring – найдешевший електромобіль на європейському ринку. Саме ціна в 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000) дозволяє закрити очі на слабку динаміку і малий запас ходу.

Плюси:

низька ціна;

легка керованість.

Мінуси:

слабка динаміка;

малий запас ходу.

9 місце – BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Dolphin Surf дешевий і при цьому непогано оснащений. Його запас ходу перевищує 320 км, а салон доволі практичний.

Плюси:

невисока ціна;

багате оснащення;

практичний салон.

Мінуси:

неінформативні гальма;

не найкращі системи безпеки.

8 місце – Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 Фото: Volkswagen

Оновлений Volkswagen ID.3 – електрична альтернатива Golf. Хетчбек нарешті отримав достойну мультимедійну систему, а його запас ходу сягає 555 км.

Плюси:

комфортабельна їзда;

просторий салон.

Мінуси:

зависока ціна;

сенсорні перемикачі потребують звикання.

7 місце – Hyundai Inster

Hyundai Inster Фото: Hyundai

Мініатюрний електрокросовер Hyundai Inster стильний зовні та просторий усередині. Його задні крісла мають регулювання. Авто добре маневрує в місті.

Плюси:

практичний салон;

гарна маневреність;

багате оснащення.

Мінуси:

топова версія дорога;

якість оздоблення.

6 місце – Ford Puma Gen-E

Ford Puma Gen-E Фото: Ford

Електричний кросовер Ford Puma так само захоплюючий у керуванні, як і бензинова версія моделі. У нього чималий багажник, а от запас ходу невеликий – 375 км.

Плюси:

гарна керованість;

місткий багажник.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

місцями не найкраще оздоблення.

5 місце – CUPRA Born

CUPRA Born Фото: SEAT

CUPRA Born – спортивний побратим VW ID.3. Задньопривідний хетчбек чудово керується, має непогані крісла і здатен проїхати до 535 км без підзарядки.

Плюси:

чудова керованість;

просторий салон.

Мінуси:

зависока ціна;

не найкраща мультимедіа.

4 місце – Citroen e-C3

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

Електричний Citroen C3 – недорога міська модель із чималим кліренсом та запасом ходу 320 км. Крос-хетч не найшвидший, зате комфортабельний.

Плюси:

низька ціна;

комфортабельна їзда.

Мінуси:

повільний;

невелика батарея.

3 місце – MG4

MG4 Фото: MG

Електромобіль MG4 недорогий, багато оснащений і має широку лінійку модифікацій. Можна обрати версію із запасом ходу до 463 км або ж потужний 435-сильний варіант XPower.

Плюси:

невисока ціна;

просторий салон;

гарна керованість.

Мінуси:

якість оздоблення.

2 місце – Mini Cooper E

Mini Cooper E Фото: MINI

Електромобіль Mini добре керується і доволі швидкий у 218-сильному виконанні SE, а його запас ходу сягає 400 км. Хетчбек має якісний інтер’єр, але не надто місткий.

Плюси:

гарна керованість;

непогана динаміка.

Мінуси:

не найкраща мультимедіа.

1 місце – Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech Фото: Renault

Відроджений Renault 5 зберіг характерний рубаний дизайн, але став недорогим електрокаром. У нього добре співвідношення ціни і якості, комфортна підвіска та запас ходу до 400 км.

Плюси:

стильний і якісний салон;

невисока ціна;

комфортна їзда.

Мінуси:

малий запас ходу на трасі.

