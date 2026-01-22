Підтримайте нас RU
Стильні, сучасні, недорогі: найкращі доступні електромобілі 2026 року (фото)

Renault 5 vs Mini
На ринку зявилося чимало недорогих міських електрокарів | Фото: largus.fr

Нові електромобілі доступніші, ніж може здатися. На ринку вже чимало недорогих моделей і британські експерти обрали кращі з них.

Останнім часом у продаж надійшла низка міських електрокарів. Британське видання Autocar обрало кращі електромобілі компактного класу після серії тест-драйвів.

10 місце – Dacia Spring

Dacia Spring
Dacia Spring
Фото: Dacia

Кросовер Dacia Spring – найдешевший електромобіль на європейському ринку. Саме ціна в 15 000 фунтів стерлінгів ($20 000) дозволяє закрити очі на слабку динаміку і малий запас ходу.

Плюси:

  • низька ціна;
  • легка керованість.

Мінуси:

  • слабка динаміка;
  • малий запас ходу.

9 місце – BYD Dolphin Surf

BYD Dolphin Surf
BYD Dolphin Surf
Фото: BYD Auto

Електромобіль BYD Dolphin Surf дешевий і при цьому непогано оснащений. Його запас ходу перевищує 320 км, а салон доволі практичний.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • багате оснащення;
  • практичний салон.

Мінуси:

  • неінформативні гальма;
  • не найкращі системи безпеки.
8 місце – Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3
Фото: Volkswagen

Оновлений Volkswagen ID.3 – електрична альтернатива Golf. Хетчбек нарешті отримав достойну мультимедійну систему, а його запас ходу сягає 555 км.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • зависока ціна;
  • сенсорні перемикачі потребують звикання.

7 місце – Hyundai Inster

Hyundai Inster
Hyundai Inster
Фото: Hyundai

Мініатюрний електрокросовер Hyundai Inster стильний зовні та просторий усередині. Його задні крісла мають регулювання. Авто добре маневрує в місті.

Плюси:

  • практичний салон;
  • гарна маневреність;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • топова версія дорога;
  • якість оздоблення.

6 місце – Ford Puma Gen-E

Ford Puma Gen-E
Ford Puma Gen-E
Фото: Ford

Електричний кросовер Ford Puma так само захоплюючий у керуванні, як і бензинова версія моделі. У нього чималий багажник, а от запас ходу невеликий – 375 км.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • місцями не найкраще оздоблення.

5 місце – CUPRA Born

CUPRA Born
CUPRA Born
Фото: SEAT

CUPRA Born – спортивний побратим VW ID.3. Задньопривідний хетчбек чудово керується, має непогані крісла і здатен проїхати до 535 км без підзарядки.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • зависока ціна;
  • не найкраща мультимедіа.

4 місце – Citroen e-C3

Citroen e-C3
Citroen e-C3
Фото: Stellantis

Електричний Citroen C3 – недорога міська модель із чималим кліренсом та запасом ходу 320 км. Крос-хетч не найшвидший, зате комфортабельний.

Плюси:

  • низька ціна;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • повільний;
  • невелика батарея.

3 місце – MG4

MG4
MG4
Фото: MG

Електромобіль MG4 недорогий, багато оснащений і має широку лінійку модифікацій. Можна обрати версію із запасом ходу до 463 км або ж потужний 435-сильний варіант XPower.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторий салон;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • якість оздоблення.
2 місце – Mini Cooper E

Mini Cooper E
Mini Cooper E
Фото: MINI

Електромобіль Mini добре керується і доволі швидкий у 218-сильному виконанні SE, а його запас ходу сягає 400 км. Хетчбек має якісний інтер’єр, але не надто місткий.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • непогана динаміка.

Мінуси:

  • не найкраща мультимедіа.

1 місце – Renault 5 E-Tech

Renault 5 E-Tech
Renault 5 E-Tech
Фото: Renault

Відроджений Renault 5 зберіг характерний рубаний дизайн, але став недорогим електрокаром. У нього добре співвідношення ціни і якості, комфортна підвіска та запас ходу до 400 км.

Плюси:

  • стильний і якісний салон;
  • невисока ціна;
  • комфортна їзда.

Мінуси:

  • малий запас ходу на трасі.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні авто з пробігом вартістю до $13 000.

Також ми писали про найкращі позашляховики 2026 року.