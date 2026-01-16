Недорогі і практичні: кращі компактні сімейні авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Британські експерти визначили 10 кращих недорогих авто з пробігом компактного класу, які підійдуть для родини.
Кращі компактні вживані авто для родини вибрало британське видання WhatCar. Воно визначило 10 моделей С-класу, які не розорять покупця, адже коштують до 10 000 фунтів стерлінгів і доволі надійні. Вони невеликі, економічні та маневрені, але за потреби вмістять родину з багажем.
10 місце – Kia Ceed
Kia Ceed – простий, зазвичай багато оснащений і доволі надійний. Недороге авто оснащали економічними бензиновими та дизельними двигунами.
Плюси:
- великий багажник;
- багате оснащення.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- жорсткувата їзда.
9 місце – Hyundai i30
Hyundai i30 – дещо дорожчий побратим Kia Ceed, який зберігає всі його сильні сторони, але має якісніший салон та м’якшу підвіску. Авто вирізняється надійністю.
Плюси:
невисока ціна;
зручний багажник.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- нецікава керованість.
8 місце – Honda Civic
Honda Civic традиційно радує непоганою керованістю і має досить місткий багажник. У авто продумане водійське місце та економічні двигуни.
Плюси:
- великий багажник;
- гарна керованість.
Мінуси:
- застаріла мультимедіа;
- слабка шумоізоляція.
7 місце – BMW 1 Series
BMW 1 Series – вибір активного водія, адже авто має задньопривідне компонування. Він не настільки просторий і практичний, як конкуренти, але добре керується і має непогані двигуни.
Плюси:
- чудова керованість;
- непогані бензинові та дизельні двигуни;
- надійний.
Мінуси:
- тісні задній ряд і багажник;
- бідне оснащення.
6 місце – Ford Focus
Ford Focus теж непогано керується і є одним із кращих серед передньопривідних моделей. А ще він недорогий та економічний.
Плюси:
- гарна керованість;
- економічні двигуни;
- невисока ціна.
Мінуси:
- якість матеріалів оздоблення;
- жорсткувата підвіска.
5 місце – Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf – стандарт у своєму класі. У нього якісний салон, добре налаштоване шасі та широка лінійка бензинових та дизельних двигунів.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- добре налаштована ходова.
Мінуси:
- зависока ціна;
- не найпросторіший.
4 місце – Skoda Scala
Хетчбек Skoda Scala недорогий і просторий усередині. У нього комфортабельна і енергоємна підвіска, а в лінійці є дизель.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- комфортабельна їзда.
Мінуси:
- якість оздоблення;
- шумоізоляція.
3 місце – Audi A3
Audi A3 – преміальний побратим Volkswagen Golf, який зберігає всі його переваги, але має якісніший салон і багатше оснащений.
Плюси:
- якісний салон;
- хороша керованість.
Мінуси:
- висока ціна;
- жорсткувата підвіска.
2 місце – SEAT Leon
SEAT Leon – спортивніший брат Volkswagen Golf. Він не настільки якісний усередині і комфортний, зате краще керується. До того ж, модель недорога.
Плюси:
- гарна керованість;
- багате оснащення.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- якість оздоблення.
1 місце – Skoda Octavia
Skoda Octavia – мабуть, найпрактичніша модель С-класу. Вона також збудована на платформі VW Golf, але більша, просторіша і має величезний багажник. Більшість авто на ринку непогано оснащені і відносно недорогі.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- невисока ціна;
- багате оснащення.
Мінуси:
- бідна базова комплектація.
