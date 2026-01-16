Підтримайте нас RU
Недорогі і практичні: кращі компактні сімейні авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Експерти визначили кращі вживані авто компактного класу
Експерти визначили кращі вживані авто компактного класу | Фото: drive.com.au

Британські експерти визначили 10 кращих недорогих авто з пробігом компактного класу, які підійдуть для родини.

Кращі компактні вживані авто для родини вибрало британське видання WhatCar. Воно визначило 10 моделей С-класу, які не розорять покупця, адже коштують до 10 000 фунтів стерлінгів і доволі надійні. Вони невеликі, економічні та маневрені, але за потреби вмістять родину з багажем.

10 місце – Kia Ceed

Kia Ceed
Kia Ceed
Фото: Kia

Kia Ceed – простий, зазвичай багато оснащений і доволі надійний. Недороге авто оснащали економічними бензиновими та дизельними двигунами.

Плюси:

  • великий багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • нецікава керованість;
  • жорсткувата їзда.
9 місце – Hyundai i30

Hyundai i30
Hyundai i30
Фото: Hyundai

Hyundai i30 – дещо дорожчий побратим Kia Ceed, який зберігає всі його сильні сторони, але має якісніший салон та м’якшу підвіску. Авто вирізняється надійністю.

Плюси:

невисока ціна;

зручний багажник.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • нецікава керованість.

8 місце – Honda Civic

Honda Civic
Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic традиційно радує непоганою керованістю і має досить місткий багажник. У авто продумане водійське місце та економічні двигуни.

Плюси:

  • великий багажник;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • застаріла мультимедіа;
  • слабка шумоізоляція.

7 місце – BMW 1 Series

BMW 1 Series
BMW 1 Series
Фото: BMW

BMW 1 Series – вибір активного водія, адже авто має задньопривідне компонування. Він не настільки просторий і практичний, як конкуренти, але добре керується і має непогані двигуни.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • непогані бензинові та дизельні двигуни;
  • надійний.

Мінуси:

  • тісні задній ряд і багажник;
  • бідне оснащення.

6 місце – Ford Focus

Ford Focus
Ford Focus
Фото: Ford

Ford Focus теж непогано керується і є одним із кращих серед передньопривідних моделей. А ще він недорогий та економічний.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • економічні двигуни;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • якість матеріалів оздоблення;
  • жорсткувата підвіска.

5 місце – Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf – стандарт у своєму класі. У нього якісний салон, добре налаштоване шасі та широка лінійка бензинових та дизельних двигунів.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • добре налаштована ходова.

Мінуси:

  • зависока ціна;
  • не найпросторіший.

4 місце – Skoda Scala

Skoda Scala
Skoda Scala
Фото: Skoda

Хетчбек Skoda Scala недорогий і просторий усередині. У нього комфортабельна і енергоємна підвіска, а в лінійці є дизель.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • комфортабельна їзда.

Мінуси:

  • якість оздоблення;
  • шумоізоляція.
3 місце – Audi A3

Audi A3
Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 – преміальний побратим Volkswagen Golf, який зберігає всі його переваги, але має якісніший салон і багатше оснащений.

Плюси:

  • якісний салон;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • висока ціна;
  • жорсткувата підвіска.

2 місце – SEAT Leon

SEAT Leon
SEAT Leon
Фото: SEAT

SEAT Leon – спортивніший брат Volkswagen Golf. Він не настільки якісний усередині і комфортний, зате краще керується. До того ж, модель недорога.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • якість оздоблення.

1 місце – Skoda Octavia

Skoda Octavia
Skoda Octavia
Фото: Skoda

Skoda Octavia – мабуть, найпрактичніша модель С-класу. Вона також збудована на платформі VW Golf, але більша, просторіша і має величезний багажник. Більшість авто на ринку непогано оснащені і відносно недорогі.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • невисока ціна;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • бідна базова комплектація.

Раніше Фокус розповідав про кращі позашляховики 2026 року.

Також ми писали про найкращі автомобілі для жінок.