Недорогие и практичные: лучшие компактные семейные авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Британские эксперты определили 10 лучших недорогих авто с пробегом компактного класса, которые подойдут для семьи.
Лучшие компактные подержанные авто для семьи выбрало британское издание WhatCar. Оно определило 10 моделей С-класса, которые не разорят покупателя, ведь стоят до 10 000 фунтов стерлингов и достаточно надежны. Они небольшие, экономичные и маневренные, но при необходимости вместят семью с багажом.
10 место — Kia Ceed
Kia Ceed — простой, обычно богато оснащенный и довольно надежный. Недорогое авто оснащали экономичными бензиновыми и дизельными двигателями.
Плюсы:
- большой багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- жестковатая езда.
9 место — Hyundai i30
Hyundai i30 — несколько более дорогой собрат Kia Ceed, который сохраняет все его сильные стороны, но имеет качественный салон и мягкую подвеску. Авто отличается надежностью.
Плюсы:
невысокая цена;
удобный багажник.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- неинтересная управляемость.
8 место — Honda Civic
Honda Civic традиционно радует неплохой управляемостью и имеет достаточно вместительный багажник. У авто продуманное водительское место и экономичные двигатели.
Плюсы:
- большой багажник;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- устаревшая мультимедиа;
- слабая шумоизоляция.
7 место — BMW 1 Series
BMW 1 Series — выбор активного водителя, ведь авто имеет заднеприводную компоновку. Он не настолько просторный и практичный, как конкуренты, но хорошо управляется и имеет неплохие двигатели.
Плюсы:
- отличная управляемость;
- неплохие бензиновые и дизельные двигатели;
- надежный.
Минусы:
- тесные задний ряд и багажник;
- бедное оснащение.
6 место — Ford Focus
Ford Focus тоже неплохо управляется и является одним из лучших среди переднеприводных моделей. А еще он недорогой и экономичный.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- экономичные двигатели;
- невысокая цена.
Минусы:
- качество материалов отделки;
- жестковатая подвеска.
5 место — Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf — стандарт в своем классе. У него качественный салон, хорошо настроенное шасси и широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- хорошо настроенная ходовая.
Минусы:
- Высокая цена;
- не самый просторный.
4 место — Skoda Scala
Хэтчбек Skoda Scala недорогой и просторный внутри. У него комфортабельная и энергоемкая подвеска, а в линейке есть дизель.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- качество отделки;
- шумоизоляция.
3 место — Audi A3
Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf, который сохраняет все его преимущества, но имеет более качественный салон и богаче оснащен.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- высокая цена;
- жестковатая подвеска.
2 место — SEAT Leon
SEAT Leon — более спортивный брат Volkswagen Golf. Он не настолько качественный внутри и комфортный, зато лучше управляется. К тому же, модель недорогая.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- богатое оснащение.
Минусы:
- жестковатая езда;
- качество отделки.
1 место — Skoda Octavia
Skoda Octavia — пожалуй, самая практичная модель С-класса. Она также построена на платформе VW Golf, но больше, просторнее и имеет огромный багажник. Большинство авто на рынке неплохо оснащены и относительно недорогие.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- невысокая цена;
- богатое оснащение.
Минусы:
- бедная базовая комплектация.
Ранее Фокус рассказывал о лучших внедорожниках 2026 года.
Также мы писали о лучших автомобилях для женщин.