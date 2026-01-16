Недорогие и практичные: лучшие компактные семейные авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Британские эксперты определили 10 лучших недорогих авто с пробегом компактного класса, которые подойдут для семьи.

Лучшие компактные подержанные авто для семьи выбрало британское издание WhatCar. Оно определило 10 моделей С-класса, которые не разорят покупателя, ведь стоят до 10 000 фунтов стерлингов и достаточно надежны. Они небольшие, экономичные и маневренные, но при необходимости вместят семью с багажом.

10 место — Kia Ceed

Kia Ceed Фото: Kia

Kia Ceed — простой, обычно богато оснащенный и довольно надежный. Недорогое авто оснащали экономичными бензиновыми и дизельными двигателями.

Плюсы:

большой багажник;

богатое оснащение.

Минусы:

неинтересная управляемость;

жестковатая езда.

9 место — Hyundai i30

Hyundai i30 Фото: Hyundai

Hyundai i30 — несколько более дорогой собрат Kia Ceed, который сохраняет все его сильные стороны, но имеет качественный салон и мягкую подвеску. Авто отличается надежностью.

Плюсы:

невысокая цена;

удобный багажник.

Минусы:

тесный задний ряд;

неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic традиционно радует неплохой управляемостью и имеет достаточно вместительный багажник. У авто продуманное водительское место и экономичные двигатели.

Плюсы:

большой багажник;

хорошая управляемость.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

BMW 1 Series Фото: BMW

BMW 1 Series — выбор активного водителя, ведь авто имеет заднеприводную компоновку. Он не настолько просторный и практичный, как конкуренты, но хорошо управляется и имеет неплохие двигатели.

Плюсы:

отличная управляемость;

неплохие бензиновые и дизельные двигатели;

надежный.

Минусы:

тесные задний ряд и багажник;

бедное оснащение.

6 место — Ford Focus

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus тоже неплохо управляется и является одним из лучших среди переднеприводных моделей. А еще он недорогой и экономичный.

Плюсы:

хорошая управляемость;

экономичные двигатели;

невысокая цена.

Минусы:

качество материалов отделки;

жестковатая подвеска.

5 место — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf — стандарт в своем классе. У него качественный салон, хорошо настроенное шасси и широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

качественный интерьер;

хорошо настроенная ходовая.

Минусы:

Высокая цена;

не самый просторный.

4 место — Skoda Scala

Skoda Scala Фото: Skoda

Хэтчбек Skoda Scala недорогой и просторный внутри. У него комфортабельная и энергоемкая подвеска, а в линейке есть дизель.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

комфортабельная езда.

Минусы:

качество отделки;

шумоизоляция.

3 место — Audi A3

Audi A3 Фото: Audi

Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf, который сохраняет все его преимущества, но имеет более качественный салон и богаче оснащен.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

высокая цена;

жестковатая подвеска.

2 место — SEAT Leon

SEAT Leon Фото: SEAT

SEAT Leon — более спортивный брат Volkswagen Golf. Он не настолько качественный внутри и комфортный, зато лучше управляется. К тому же, модель недорогая.

Плюсы:

хорошая управляемость;

богатое оснащение.

Минусы:

жестковатая езда;

качество отделки.

1 место — Skoda Octavia

Skoda Octavia Фото: Skoda

Skoda Octavia — пожалуй, самая практичная модель С-класса. Она также построена на платформе VW Golf, но больше, просторнее и имеет огромный багажник. Большинство авто на рынке неплохо оснащены и относительно недорогие.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

невысокая цена;

богатое оснащение.

Минусы:

бедная базовая комплектация.

