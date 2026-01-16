Поддержите нас UA
Недорогие и практичные: лучшие компактные семейные авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Эксперты определили лучшие подержанные авто компактного класса
Эксперты определили лучшие подержанные авто компактного класса | Фото: drive.com.au

Британские эксперты определили 10 лучших недорогих авто с пробегом компактного класса, которые подойдут для семьи.

Лучшие компактные подержанные авто для семьи выбрало британское издание WhatCar. Оно определило 10 моделей С-класса, которые не разорят покупателя, ведь стоят до 10 000 фунтов стерлингов и достаточно надежны. Они небольшие, экономичные и маневренные, но при необходимости вместят семью с багажом.

10 место — Kia Ceed

Kia Ceed
Kia Ceed
Фото: Kia

Kia Ceed — простой, обычно богато оснащенный и довольно надежный. Недорогое авто оснащали экономичными бензиновыми и дизельными двигателями.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • жестковатая езда.
9 место — Hyundai i30

Hyundai i30
Hyundai i30
Фото: Hyundai

Hyundai i30 — несколько более дорогой собрат Kia Ceed, который сохраняет все его сильные стороны, но имеет качественный салон и мягкую подвеску. Авто отличается надежностью.

Плюсы:

невысокая цена;

удобный багажник.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

Honda Civic
Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic традиционно радует неплохой управляемостью и имеет достаточно вместительный багажник. У авто продуманное водительское место и экономичные двигатели.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа;
  • слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

BMW 1 Series
BMW 1 Series
Фото: BMW

BMW 1 Series — выбор активного водителя, ведь авто имеет заднеприводную компоновку. Он не настолько просторный и практичный, как конкуренты, но хорошо управляется и имеет неплохие двигатели.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • неплохие бензиновые и дизельные двигатели;
  • надежный.

Минусы:

  • тесные задний ряд и багажник;
  • бедное оснащение.

6 место — Ford Focus

Ford Focus
Ford Focus
Фото: Ford

Ford Focus тоже неплохо управляется и является одним из лучших среди переднеприводных моделей. А еще он недорогой и экономичный.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • экономичные двигатели;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • качество материалов отделки;
  • жестковатая подвеска.

5 место — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf — стандарт в своем классе. У него качественный салон, хорошо настроенное шасси и широкая линейка бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • хорошо настроенная ходовая.

Минусы:

  • Высокая цена;
  • не самый просторный.

4 место — Skoda Scala

Skoda Scala
Skoda Scala
Фото: Skoda

Хэтчбек Skoda Scala недорогой и просторный внутри. У него комфортабельная и энергоемкая подвеска, а в линейке есть дизель.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • комфортабельная езда.

Минусы:

  • качество отделки;
  • шумоизоляция.
3 место — Audi A3

Audi A3
Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf, который сохраняет все его преимущества, но имеет более качественный салон и богаче оснащен.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • высокая цена;
  • жестковатая подвеска.

2 место — SEAT Leon

SEAT Leon
SEAT Leon
Фото: SEAT

SEAT Leon — более спортивный брат Volkswagen Golf. Он не настолько качественный внутри и комфортный, зато лучше управляется. К тому же, модель недорогая.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • качество отделки.

1 место — Skoda Octavia

Skoda Octavia
Skoda Octavia
Фото: Skoda

Skoda Octavia — пожалуй, самая практичная модель С-класса. Она также построена на платформе VW Golf, но больше, просторнее и имеет огромный багажник. Большинство авто на рынке неплохо оснащены и относительно недорогие.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • невысокая цена;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • бедная базовая комплектация.

Ранее Фокус рассказывал о лучших внедорожниках 2026 года.

Также мы писали о лучших автомобилях для женщин.