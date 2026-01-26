Кращі за Toyota Camry: експерти назвали найнадійніші авто сучасності (фото)
Toyota Camry вважається однією із найнадійніших моделей сучасності. Утім, деякі автомобілі виявилися ще витривалішими.
Седан Toyota Camry давно зарекомендував себе, передусім, завдяки надійності, проте дослідження показали, що на ринку є ще більш "живучі" авто. Про це повідомляє сайт Jalopnik.
Експерти проаналізували популярні рейтинги надійності від Consumer Reports та J.D. Power і визначили 8 нових і вживаних моделей, які перевершили Toyota Camry. Серед них виявилися авто різних класів та цінових категорій.
Toyota Corolla
"Молодша сестра" Camry також дуже надійна — у рейтингу J.D. Power вона отримала 87 балів зі 100. Toyota Corolla має перевірену роками конструкцію і недорога. Гібрид не менш надійний, ніж бензиновий варіант.
Nissan Kicks
Кросовер Nissan Kicks першого покоління простий, дешевий і безпроблемний. J.D. Power свого часу назвали його найнадійнішим кросовером 2022 року. Примітно, що модель досі продається паралельно з Kicks другої генерації.
Toyota Crown
Крос-седан Toyota Crown збудований на платформі Camry, але більший, розкішніший і потужніший. До того ж, у нього стандартний повний привід та підвищений кліренс.
Nissan Murano
Nissan Murano попереднього, третього, покоління отримав 88 балів від J.D. Power. У нього надійний атмосферний V6 на 260 сил та комфортабельні ортопедичні сидіння.Важливо
Subaru Crosstrek
Автомобілі Subaru не менш надійні, аніж Toyota. Subaru Crosstrek недорогий, якісно зібраний, має високий рівень безпеки та чудову прохідність завдяки високому кліренсу і симетричному повному приводу.
Toyota Corolla Cross
Toyota Corolla Cross у рейтингах надійності отримала вищі оцінки, аніж Camry. Доступний кросовер просторий і практичний, а в гібридному виконанні економічний.
Toyota Avalon
Toyota Avalon, по суті, є збільшеною Camry, тому зберігає всі її сильні сторони. Седан свого часу отримав 91 бал від J.D. Power. Він просторий, багато оснащений і має потужний 3,5-літровий V6.
Subaru Impreza
Як і споріднений Crosstrek, Subaru Impreza вирізняється довговічністю. Consumer Reports визнали її найнадійнішим авто на ринку. Вона практична, непогано керується і доволі економічна, як для повнопривідного авто.
