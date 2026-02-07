Ціна $10 000 і запас ходу 400 км: на ринок вийде новий електрокар Chery QQ (фото)

Новий Chery QQ3 готується до виходу на ринок. Доступний електрокар багато оснащений і має два багажники.

Електромобіль Chery QQ3 почнуть продавати в Китаї з березня за ціною в еквіваленті приблизно $10 000. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Як відомо, тепер Chery QQ — не одна модель, а ціле сімейство доступних електрокарів вартістю від $4000. Крос-хетчбек С-класу QQ3 буде найбільшим його представником і недорогою альтернативою VW ID.3.

Запас ходу хетчбека сягає 400 км Фото: Chery

Розміри Chery QQ3 2026:

довжина — 4195 мм;

ширина — 1811мм;

висота — 1573 мм;

колісна база — 2700 мм.

Новий Chery QQ3 вирізняється плавними обводами кузова та має крупні овальні фари і ліхтарі. У нього збільшений кліренс і виражений пластиковий обвіс.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Chery

У салоні Chery QQ3 встановили приплюснуте кермо, вузький цифровий щиток приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрін. Електрокар має два багажники: задній об'ємом 375-1450 л і 70-літровий передній.

Бюджетна модель може бути багато укомплектована. Їй доступні електроприводи сидінь і дверей багажника, підігрів і вентиляція крісел, обігрів керма.

Доступний електромобіль багато оснащений Фото: Chery

Електромобіль Chery QQ3 запропонують у версіях потужністю 78 і 121 к. с. Максимальна швидкість обмежена на 125 км/год. Будуть доступні варіанти із запасом ходу 280 і 401 км.

До речі, Chery готує інноваційний електрокар із твердотілою батареєю і запасом ходу 1500 км.

Також Фокус розповідав про перший електропікап Chery за $18 300