Цена $10 000 и запас хода 400 км: на рынок выйдет новый электрокар Chery QQ (фото)

Новый Chery QQ3 готовится к выходу на рынок. Доступный электрокар богато оснащен и имеет два багажника.

Электромобиль Chery QQ3 начнут продавать в Китае с марта по цене в эквиваленте примерно $10 000. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.

Как известно, теперь Chery QQ — не одна модель, а целое семейство доступных электрокаров стоимостью от $4000. Кросс-хэтчбек С-класса QQ3 будет самым крупным его представителем и недорогой альтернативой VW ID.3.

Запас хода хэтчбека достигает 400 км Фото: Chery

Размеры Chery QQ3 2026 года:

длина — 4195 мм;

ширина — 1811мм;

высота — 1573 мм;

колесная база — 2700 мм.

Новый Chery QQ3 отличается плавными обводами кузова и имеет крупные овальные фары и фонари. У него увеличенный клиренс и выраженный пластиковый обвес.

На передней панели установили два экрана Фото: Chery

В салоне Chery QQ3 установили приплюснутый руль, узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Электрокар имеет два багажника: задний объемом 375-1450 л и 70-литровый передний.

Бюджетная модель может быть богато укомплектована. Ей доступны электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев и вентиляция кресел, обогрев руля.

Доступный электромобиль богато оснащен Фото: Chery

Электромобиль Chery QQ3 предложат в версиях мощностью 78 и 121 л. с. Максимальная скорость ограничена на 125 км/ч. Будут доступны варианты с запасом хода 280 и 401 км.

Кстати, Chery готовит инновационный электрокар с твердотельной батареей и запасом хода 1500 км.

