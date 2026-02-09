Поддержите нас UA
Продажи электрокаров в Украине обвалились в 11 раз: какие модели до сих пор покупают (фото)

Продажи электрокаров в Украине резко упали в 2026 году

Рынок электромобилей в Украине ожидаемо начал 2026 год со стремительного падения. Спросом все еще пользуются китайские модели, а также подержанные Tesla и Nissan.

В январе 2026 года украинцы приобрели лишь 2873 электромобиля. По сравнению с декабрем спрос упал сразу в 11,5 раза, а по сравнению с январем 2025 года — на 21%. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".

Причины обвала понятны. Во-первых, с 1 января отменили льготы при растаможке электрокаров, а, во-вторых, свою роль сыграли перебои с электроснабжением.

BYD Leopard 3 — самый популярный новый электромобиль в Украине
Легковых электрокаров зарегистрировали 2740 — 952 новых и 1788 подержанных. Коммерческих авто поставили на учет только 133, из них 37 — новые.

В сегменте новых электромобилей по-прежнему преобладают модели китайского производства, а лидируют электрокары BYD.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за январь 2026 года:

  1. BYD Leopard 3 — 169 ед.
  2. BYD Sea Lion 06 — 97 ед.
  3. Volkswagen ID.UNYX — 96 ед.
  4. Zeekr 001 — 77 ед.
  5. BYD Song Plus — 68 ед.

Среди подержанных моделей лидерами остаются Tesla и Nissan Leaf.

Tesla Model 3 лидирует в подержанном сегменте
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:

  1. Tesla Model 3 — 219 ед.
  2. Nissan Leaf — 213 ед.
  3. Tesla Model Y — 169 ед.
  4. Renault Zoe — 79 ед.
  5. Kia Niro — 79 ед.

Примечательно, что продажи подержанных авто в Украине выросли за январь, хотя доля электрокаров среди них резко снизилась.

Также Фокус рассказывал о новом электромобиле Chery QQ за $10 000.