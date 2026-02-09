Продажи электрокаров в Украине обвалились в 11 раз: какие модели до сих пор покупают (фото)
Рынок электромобилей в Украине ожидаемо начал 2026 год со стремительного падения. Спросом все еще пользуются китайские модели, а также подержанные Tesla и Nissan.
В январе 2026 года украинцы приобрели лишь 2873 электромобиля. По сравнению с декабрем спрос упал сразу в 11,5 раза, а по сравнению с январем 2025 года — на 21%. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Причины обвала понятны. Во-первых, с 1 января отменили льготы при растаможке электрокаров, а, во-вторых, свою роль сыграли перебои с электроснабжением.
Легковых электрокаров зарегистрировали 2740 — 952 новых и 1788 подержанных. Коммерческих авто поставили на учет только 133, из них 37 — новые.Важно
В сегменте новых электромобилей по-прежнему преобладают модели китайского производства, а лидируют электрокары BYD.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за январь 2026 года:
- BYD Leopard 3 — 169 ед.
- BYD Sea Lion 06 — 97 ед.
- Volkswagen ID.UNYX — 96 ед.
- Zeekr 001 — 77 ед.
- BYD Song Plus — 68 ед.
Среди подержанных моделей лидерами остаются Tesla и Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине в 2026 году:
- Tesla Model 3 — 219 ед.
- Nissan Leaf — 213 ед.
- Tesla Model Y — 169 ед.
- Renault Zoe — 79 ед.
- Kia Niro — 79 ед.
Примечательно, что продажи подержанных авто в Украине выросли за январь, хотя доля электрокаров среди них резко снизилась.
