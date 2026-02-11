Змінився до невпізнання і став електрокаром: дебютував новий Toyota Highlander (відео)

Презентовано новий Toyota Highlander п'ятого покоління. Сімейний кросовер став електромобілем із запасом ходу понад 500 км.

Електрокросовер Toyota Highlander презентували в США, адже саме в цій країні із кінця 2026 року почнуть збирати модель. Вона буде продаватися паралельно з бензиновим тезкою. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.

Дизайн Toyota Highlander 2027

Новий Toyota Highlander кардинально змінився зовні і нагадує електрокари сімейства bZ. У дизайні переважають грані. Авто має високий капот і виражений "ніс", а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Запас ходу електрокросовера сягає515 км Фото: Toyota

Примітно, що електромобіль Toyota Highlander зберіг платформу попередника TNGA-K. Це найбільший електрокросовер марки.

Розміри Toyota Highlander 2027:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1989 мм;

висота — 1709 мм;

колісна база — 3050 мм.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Toyota

Салон і комплектація Toyota Highlander 2027

Інтер'єр витриманий у дусі салону Toyota RAV4 нового покоління. Кросовер отримав 12,3-дюймову цифрову панель приладів і 14-дюймовий центральний тачскрін.

Новий Toyota Highlander запропонують у версіях на 6 та 7 місць. На всіх трьох рядах є підсклянники та USB-порти. Об'єм багажника становить 450 л із двома рядами крісел і 1292 л — із одним.

Модель запропонують у версіях на 6 і 7 місць Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota Highlander 2027 включає підігрів сидінь ікерма, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант Limited додає панорамний дах, доступ у салон зі смартфону, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, паркувальний автопілот.

Новий Toyota Highlander, характеристики

Електромобіль Toyota Highlander буде доступний у передньопривідній 221-сильній та повнопривідній 338-сильній модифікаціях. На вибір запропонують батареї ємністю 77 та 95,8 кВт∙год: запас ходу складе від 434 до 515 км.

Об'єм багажника Toyota Highlander — 450-1292 л Фото: Toyota

Швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин, також є режим повербанка — можна живити від авто електроприлади.

Між іншим, нещодавно в Києві засвітився новітній футуристичний гібрид Toyota.

Також Фокус розповідав про 300-сильний кросовер Suzuki на базі Toyota RAV4.