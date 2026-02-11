Змінився до невпізнання і став електрокаром: дебютував новий Toyota Highlander (відео)
Презентовано новий Toyota Highlander п'ятого покоління. Сімейний кросовер став електромобілем із запасом ходу понад 500 км.
Електрокросовер Toyota Highlander презентували в США, адже саме в цій країні із кінця 2026 року почнуть збирати модель. Вона буде продаватися паралельно з бензиновим тезкою. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Toyota.
Дизайн Toyota Highlander 2027
Новий Toyota Highlander кардинально змінився зовні і нагадує електрокари сімейства bZ. У дизайні переважають грані. Авто має високий капот і виражений "ніс", а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.
Примітно, що електромобіль Toyota Highlander зберіг платформу попередника TNGA-K. Це найбільший електрокросовер марки.
Розміри Toyota Highlander 2027:
- довжина — 5050 мм;
- ширина — 1989 мм;
- висота — 1709 мм;
- колісна база — 3050 мм.
Салон і комплектація Toyota Highlander 2027
Інтер'єр витриманий у дусі салону Toyota RAV4 нового покоління. Кросовер отримав 12,3-дюймову цифрову панель приладів і 14-дюймовий центральний тачскрін.
Новий Toyota Highlander запропонують у версіях на 6 та 7 місць. На всіх трьох рядах є підсклянники та USB-порти. Об'єм багажника становить 450 л із двома рядами крісел і 1292 л — із одним.
Базова комплектація Toyota Highlander 2027 включає підігрів сидінь ікерма, навігацію, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки. Топовий варіант Limited додає панорамний дах, доступ у салон зі смартфону, проєкцію на лобове скло, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, паркувальний автопілот.Важливо
Новий Toyota Highlander, характеристики
Електромобіль Toyota Highlander буде доступний у передньопривідній 221-сильній та повнопривідній 338-сильній модифікаціях. На вибір запропонують батареї ємністю 77 та 95,8 кВт∙год: запас ходу складе від 434 до 515 км.
Швидка зарядка на 80% займає 30 хвилин, також є режим повербанка — можна живити від авто електроприлади.
