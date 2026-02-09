Знайомий незнайомець: дебютував 300-сильний кросовер Suzuki з витратою 1,4 л/100 км (фото)

Презентовано новий Suzuki Across другого покоління. Флагманський кросовер марки отримав 300-сильну плагін-гібридну установку і може подолати 100 км на електротязі.

Кросовер Suzuki Across 2026 створений спеціально для Європи і цьогоріч вийде на ринок за ціною приблизно 55 тис. євро. Про авто розповіли на офіційному сайті виробника.

Suzuki Across — найбільший кросовер марки Фото: Suzuki

Європейський кросовер Suzuki Across не має нічого спільного із однойменною доступною моделлю, яку нещодавно представили. Як і його попередник, він є братом-близнюком Toyota RAV4.

Прообразом для моделі стала нова Toyota RAV4 у позашляховому виконанні Woodland. Вона вирізняється брутальнішим дизайном передньої частини і новий Suzuki Across в точності її повторює. Авто сягає 4,6 м завдовжки при колісній базі 2,69 м, тобто це найбільший кросовер Suzuki.

Модель продаватимуть винятково в 304-сильній плагін-гібридній версії Фото: Suzuki

Салон Suzuki Across також копіює інтер'єр Toyota RAV4 2026. Модель запропонують в одній багато оснащеній версії з великим 12,9-дюймовим тачскріном, панорамним дахом, проєкцією на лобове скло, підігрівом сидінь, електроприводом дверей багажника, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем та набором систем безпеки.

Кросовер запропонують у багато оснащеній версії Фото: Suzuki

Висока ціна Suzuki Across обумовлена не лише комплектацією, а й тим, що модель буде доступна лише в потужному плагін-гібридному виконанні з повним приводом. 2,5-літрова бензинова четвірка та пара електромоторів сумарно розвивають 304 к. с. і дозволяють стартувати до 100 км/год за 5,8 с.

Фото: Suzuki

Із батареєю на 22,7 кВт∙год плагін-гібрид Suzuki Across може проїхати приблизно 100 км на електротязі, а витрата палнього в комбінованому циклі становить 1,4 л на 100 км.

