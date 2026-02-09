Знакомый незнакомец: дебютировал 300-сильный кроссовер Suzuki с расходом 1,4 л/100 км (фото)
Презентован новый Suzuki Across второго поколения. Флагманский кроссовер марки получил 300-сильную плагин-гибридную установку и может преодолеть 100 км на электротяге.
Кроссовер Suzuki Across 2026 создан специально для Европы и в этом году выйдет на рынок по цене примерно 55 тыс. евро. Об авто рассказали на официальном сайте производителя.
Европейский кроссовер Suzuki Across не имеет ничего общего с одноименной доступной моделью, которую недавно представили. Как и его предшественник, он является братом-близнецом Toyota RAV4.Важно
Прообразом для модели стала новая Toyota RAV4 во внедорожном исполнении Woodland. Она отличается более брутальным дизайном передней части и новый Suzuki Across в точности ее повторяет. Авто достигает 4,6 м в длину при колесной базе 2,69 м, то есть это самый большой кроссовер Suzuki.
Салон Suzuki Across также копирует интерьер Toyota RAV4 2026. Модель предложат в одной богато оснащенной версии с большим 12,9-дюймовым тачскрином, панорамной крышей, проекцией на лобовое стекло, подогревом сидений, электроприводом двери багажника, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и набором систем безопасности.
Высокая цена Suzuki Across обусловлена не только комплектацией, но и тем, что модель будет доступна только в мощном плагин-гибридном исполнении с полным приводом. 2,5-литровая бензиновая четверка и пара электромоторов суммарно развивают 304 л. с. и позволяют стартовать до 100 км/ч за 5,8 с.
С батареей на 22,7 кВт∙ч плагин-гибрид Suzuki Across может проехать примерно 100 км на электротяге, а расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,4 л на 100 км.
