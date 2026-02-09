В Киеве заметили новейший гибрид Toyota в футуристическом стиле (фото)

В Киеве засветилась новая Toyota Prius пятого поколения. Самый популярный в мире гибрид изменился до неузнаваемости и стал мощнее.

Новая Toyota Prius выпускается с 2023 года, однако до сих пор является раритетом на украинских дорогах. Редкое авто сфотографировал в столице журналист Фокуса.

Хэтчбек доступен в версиях мощностью до 223 л.с. Фото: Toyota

Гибрид Toyota Prius 2023 претерпел кардинальные изменения. Его дизайн стал более стремительным и элегантным — с плавными обводами и большим углом наклона лобового стекла. Передняя часть с выраженным "носом" и тонкими фарами выдержана в новом футуристическом стиле Toyota.

Изменилась и компоновка салона Toyota Prius. Хэтчбек получил компактный руль, а его щиток приборов расположен довольно высоко. Также установлен 12,3-дюймовый тачскрин.

Новая Toyota Prius доступна в трех модификациях. Стандартные гибриды HEV — 1,8-литровый 140-сильный и 2,0-литровый 193-сильный. Более мощный вариант доступен с полным приводом.

В салоне изменили компоновку Фото: Toyota

Плагин-гибрид Toyota Prius также 2,0-литровый, а его мощность составляет 223 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с и проехать примерно 90 км в электрическом режиме.

