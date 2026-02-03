Семейный суперкар: в Украине появился скоростной 900-сильный кроссовер Aston Martin (фото)
В Украине заметили особенный Aston Martin DBX. Доработанный кроссовер имеет 900-сильный двигатель и стартует до сотни за 2,8 с.
Тюнингованный кроссовер Aston Martin DBX засветился в Одессе. Фотографии заряженного авто публикуют в соцсетях.
Для доработки выбрали спортивную версию Aston Martin DBX707, которая в свое время была самым быстрым серийным кроссовером в мире. Мощность ее 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили с 707 до 907 сил, а пиковый крутящий момент вырос с 900 до более 1000 Н∙м.
Результат — динамика на уровне суперкаров. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить более 310 км/ч.
Тюнинг Aston Martin DBX707 не изменил его дизайн — мощное авто не отличается от стандартной модели и сохраняет стремительный дизайн с широкой "пастью" радиаторной решетки и обвесом. Авто только оснастили оригинальными колесными дисками.
Интерьер Aston Martin DBX707 отделан бежевой кожей. Пятиметровый кроссовер является практичной альтернативой суперкарам, ведь имеет просторный салон с удобными креслами и большой 632-литровый багажник.
