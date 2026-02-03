Сімейний суперкар: в Україні з'явився швидкісний 900-сильний кросовер Aston Martin (фото)

В Україні помітили особливий Aston Martin DBX. Доопрацьований кросовер має 900-сильний двигун і стартує до сотні за 2,8 с.

Тюнінгований кросовер Aston Martin DBX засвітився в Одесі. Світлини зарядженого авто публікують у соцмережах.

Для доопрацювання обрали спортивну версію Aston Martin DBX707, яка свого часу була найшвидшим серійним кросовером у світі. Потужність її 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 707 до 907 сил, а піковий крутний момент зріс із 900 до понад 1000 Н∙м.

Кросовер здатен розігнатися до сотні за 2,8 с Фото: Instagram / drive.luxury

Результат — динаміка на рівні суперкарів. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути понад 310 км/год.

Тюнінг Aston Martin DBX707 не змінив його дизайн — потужне авто не відрізняється від стандартної моделі і зберігає стрімкий дизайн із широкою "пащею" радіаторної решітки та обвісом. Авто тільки оснастили оригінальними колісними дисками.

Інтер'єр Aston Martin DBX707 оздоблений бежевою шкірою. П'ятиметровий кросовер є практичною альтернативою суперкарам, адже має просторий салон зі зручними кріслами та великий 632-літровий багажник.

Між іншим, нещодавно у Києві бачили ще один сімейний Aston Martin, оснащений двигуном V12.

Також Фокус розповідав, що в Україні виставили на продаж унікальний лімузин BMW із джакузі.