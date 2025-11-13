У Києві помітили рідкісного британського конкурента Porsche Panamera (фото)
У Києві засвітився Aston Martin Rapide 2012 року. Рідкісний «сімейний суперкар» оснащений 477-сильним V12 і здатен розвинути понад 300 км/год.
Усього з 2009 по 2020 рік виготовили лише 2872 Aston Martin Rapide, тому це раритет не лише в Україні. Фото автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Ліфтбек Rapide, по суті, є подовженим "сімейним" варіантом купе Aston Martin DB9. Авто стало конкурентом Porsche Panamera. Новий Aston Martin Rapide коштував 180 000 євро.
П’ятиметровий Aston Martin Rapide вирізняється стрімким обтічним дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та загостреною "кормою".Важливо
Салон Aston Martin Rapide оздоблений шкірою та алюмінієм. Усередині встановили чотири окремих крісла, а об’єм багажника авто становить 301-750 л.
Конкретно цей Aston Martin Rapide – першої серії. Під його капотом встановлено 5,9-літровий V12 на 477 к. с. та 600 Н∙м. Із 6-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 303 км/год. Авто оснащене самоблокувальним диференціалом та адаптивними амортизаторами.
