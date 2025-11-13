В Киеве заметили редкого британского конкурента Porsche Panamera (фото)
В Киеве засветился Aston Martin Rapide 2012 года выпуска. Редкий "семейный суперкар" оснащен 477-сильным V12 и способен развить более 300 км/ч.
Всего с 2009 по 2020 год изготовили всего 2872 Aston Martin Rapide, поэтому это раритет не только в Украине. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.
Лифтбек Rapide, по сути, является удлиненным "семейным" вариантом купе Aston Martin DB9. Авто стало конкурентом Porsche Panamera. Новый Aston Martin Rapide стоил 180 000 евро.
Пятиметровый Aston Martin Rapide отличается стремительным обтекаемым дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной "кормой".Важно
Салон Aston Martin Rapide отделан кожей и алюминием. Внутри установили четыре отдельных кресла, а объем багажника авто составляет 301-750 л.
Конкретно этот Aston Martin Rapide — первой серии. Под его капотом установлен 5,9-литровый V12 на 477 л. с. и 600 Н∙м. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 303 км/ч. Авто оснащено самоблокирующимся дифференциалом и адаптивными амортизаторами.
