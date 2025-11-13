В Киеве заметили редкого британского конкурента Porsche Panamera (фото)

В Киеве засветился Aston Martin Rapide 2012 года выпуска. Редкий "семейный суперкар" оснащен 477-сильным V12 и способен развить более 300 км/ч.

Всего с 2009 по 2020 год изготовили всего 2872 Aston Martin Rapide, поэтому это раритет не только в Украине. Фото автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Выпущено всего 2872 Aston Martin Rapide Фото: Topcars UA

Лифтбек Rapide, по сути, является удлиненным "семейным" вариантом купе Aston Martin DB9. Авто стало конкурентом Porsche Panamera. Новый Aston Martin Rapide стоил 180 000 евро.

Салон отделан кожей и алюминием Фото: Aston Martin

Пятиметровый Aston Martin Rapide отличается стремительным обтекаемым дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной "кормой".

Салон Aston Martin Rapide отделан кожей и алюминием. Внутри установили четыре отдельных кресла, а объем багажника авто составляет 301-750 л.

В салоне установлены четыре отдельных кресла Фото: Aston Martin

Конкретно этот Aston Martin Rapide — первой серии. Под его капотом установлен 5,9-литровый V12 на 477 л. с. и 600 Н∙м. С 6-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 303 км/ч. Авто оснащено самоблокирующимся дифференциалом и адаптивными амортизаторами.

