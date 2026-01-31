В Україні виставили на продаж унікальний BMW із джакузі (фото)
В Україні продається незвичний BMW 7 Series 1999 року. Знаменитий люксовий седан перетворили на нестандартний лімузин.
Лімузин BMW 7 Series E38 зареєстрований у Києві. Подробиці незвичного автомобіля розкрили на сторінці autobazar_ua1 в Instagram.
Представницький седан BMW 7 Series подовжили за рахунок вставки із вікном між дверима. Це дозволило встановити у салоні не лише великий диван, а й повноцінну ванну з джакузі.
Ванна доповнена спеціальними портами для забору та зливу води. За потреби її можна перемістити та скласти і тоді лімузин матиме звичайний інтер’єр.Важливо
Крім того, у салоні BMW 7 Series E38 можна помітити два телевізори і аудіосистему. В оздобленні використали шкіру та деревом, а передні сидіння мають електропривід.
Для доопрацювання взяли модифікацію BMW 740i, яка оснащена 4,4-літровим V8 потужністю 286 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП.
Пробіг незвичного лімузина складає 81 000 км і продавець стверджує, що автомобіль в ідеальному стані. Ціна BMW 7 Series E38 становить $9999.
