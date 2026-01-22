Крутіший за Rolls-Royce: в Італії створили розкішний 8-метровий седан на 1000 сил (фото)
Італійське ательє дизайну Aznom створило незвичний представницький седан L’Epoque. Велетенське 8-метрове авто в стилі-арт-деко отримало 1000-сильну електрифіковану установку.
Новий Aznom L’Epoque поки є концептом, проте компанія готова випускати цього гіганта під замовлення. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Седан Aznom L’Epoque сягає 8 м завдовжки, тобто довший і за Rolls-Royce Phantom EWB, і за більшість лімузинів. Для нього знадобилися потужна рама і величезні 30-дюймові колеса.Важливо
Дизайнери Aznom надихалися стилем арт-деко та ексклюзивними представницькими авто 1920-х і 1930-х років. Седан вирізняється монументальним дизайном із довгим капотом, високою віконною лінією та звуженою "кормою". Широка решітка в дусі Rolls-Royce поєднується із тонкими діодними фарами.
Передні двері Aznom L’Epoque зсувні, а задні — складаються із двох секцій: нижня частина відкривається проти руху, а верхня — піднімається. Екстравагантний салон Aznom L’Epoque виконаний у стилістиці класичних італійських меблів. В оздобленні використали шкіру, дерево, велюр та мідь.
Цікаво, що гігантське авто має лише п'ять місць. У задній частині створили лаунж-зону з диваном, столиком, мінібаром та розпилювачем парфумів. Крім того, є ящик для сигар та дорогих кришталевих бокалів.
Новий Aznom L’Epoque є гібридом: він отримав чотири електромотори загальною потужністю 1000 сил, а також батарею ємністю 100 кВт∙год і бензиновий V6, який служить генератором. За комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.
