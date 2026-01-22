Круче Rolls-Royce: в Италии создали роскошный 8-метровый седан на 1000 сил (фото)

Итальянское ателье дизайна Aznom создало необычный представительский седан L'Epoque. Огромное 8-метровое авто в стиле-арт-деко получило 1000-сильную электрифицированную установку.

Новый Aznom L'Epoque пока является концептом, однако компания готова выпускать этого гиганта под заказ. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Aznom L "Epoque достигает 8 метров в длину Фото: aznompalladium.com

Седан Aznom L'Epoque достигает 8 м в длину, то есть длиннее и Rolls-Royce Phantom EWB, и большинства лимузинов. Для него понадобились мощная рама и огромные 30-дюймовые колеса.

Дизайнеры Aznom вдохновлялись стилем арт-деко и эксклюзивными представительскими авто 1920-х и 1930-х годов. Седан отличается монументальным дизайном с длинным капотом, высокой оконной линией и зауженной "кормой". Широкая решетка в духе Rolls-Royce сочетается с тонкими диодными фарами.

Авто имеет нетипичные двери Фото: aznompalladium.com

Передняя дверь Aznom L'Epoque сдвижная, а задняя — состоит из двух секций: нижняя часть открывается против движения, а верхняя — поднимается. Экстравагантный салон Aznom L'Epoque выполнен в стилистике классической итальянской мебели. В отделке использовали кожу, дерево, велюр и медь.

Салон отличается экстравагантным стилем Фото: aznompalladium.com

Интересно, что гигантское авто имеет всего пять мест. В задней части создали лаунж-зону с диваном, столиком, минибаром и распылителем духов. Кроме того, есть ящик для сигар и дорогих хрустальных бокалов.

Сзади оборудовали лаунж-зону Фото: aznompalladium.com

Новый Aznom L'Epoque является гибридом: он получил четыре электромотора общей мощностью 1000 сил, а также батарею емкостью 100 кВт∙ч и бензиновый V6, который служит генератором. За комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

