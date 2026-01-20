Эксклюзив высшего сорта: самые дорогие автомобили в истории (фото)

Некоторые раритетные автомобили стоят десятки миллионов долларов — на уровне бизнес-джетов. Фокус расскажет о самых дорогих авто всех времен и народов.

Недавно в США на аукционе за 38,5 миллиона долларов продали Ferrari 250 GTO 1962 года. Эта сумма впечатляет, однако отнюдь не является рекордной, ведь существуют вдвое и даже втрое дороже модели. Фокус определил топ 10 самых дорогих автомобилей в истории: подавляющее большинство из них — знаменитые модели прошлого.

10 место. Ferrari 290 MM 1956 года — 28 050 000 долларов

Феррари 290 ММ Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari 290 MM, на котором аргентинский ас Хуан-Мануэль Фанхио выступал в знаменитых итальянских гонках Mille Miglia в 2015 году продали на аукционе за 28 050 000 долларов. Выпустили всего четыре таких авто с 3,5-литровым V12 на 320 л.с. и они разгонялись до 280 км/ч.

Важно

Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce: самые яркие авто в Украине за 2025 год (фото)

9 место. Rolls-Royce Droptail 2024 года — 30 000 000 долларов

Роллс-Ройс Дроптейл Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail — самое дорогое новое авто в мире. Таких кабриолетов изготовили всего четыре и каждый из них имеет особую окраску и эксклюзивную отделку. У Droptail роскошный кастомизированный интерьер с дорогими часами. Под капотом — 600-сильный V12.

Відео дня

8 место. Ferrari 412P 1967 года — 30 200 000 долларов

Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Элегантный Ferrari 412P — одно из самых красивых гоночных авто в истории. К тому же, он отметился победами на Нюрбургринге и в ряде других соревнований. Выпустили всего четыре таких купе с 4,0-литровым 420-сильным V12, который позволяет развивать 306 км/ч.

7 место. Ferrari 335 S 1957 года — 35 700 000 долларов

Ferrari 335 S Фото: Ferrari

Спорткары Ferrari классической эры очень ценятся коллекционерами, особенно если они добились успехов в соревнованиях. Ferrari 335 S стал вторым в знаменитой гонке Mille Miglia 1957 года. Легкое авто имеет большой 4,0-литровый V12 на 390 сил и способно разогнаться до 290 км/ч.

6 место. Ferrari 250 LM 1964 года — 36 300 000 долларов

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Это купе Ferrari 250 LM в 1965 году выиграло 24-часовую гонку в Ле-Мане, а в прошлом году его продали за $36,3 миллиона. Это первый среднемоторный Ferrari. Изготовили только 32 таких спорткара с 3,3-литровым 320-сильным V12, который позволяет развить 290 км/ч.

5 место. Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года — 40 000 000 долларов

Bugatti Type 57 SC Atlantic Фото: carscoops.com

Легендарный Bugatti Atlantic — одно из самых авангардных авто всех времен. Обтекаемых купе с магниевым кузовом выпустили всего четыре, а сохранилось — три. Одно из них продали за 40 миллионов долларов. Авто с 200-сильной компрессорной восьмеркой способно разогнаться до 210 км/ч.

4 место. Mercedes W196 1954 года — 54 000 000 долларов

Mercedes W196 Stromlinienwagen Фото: Mercedes-Benz

Mercedes W196 — прославленный болид "Формулы-1", на котором Хуан-Мануэль Фанхио стал чемпионом мира. Неотреставрированное авто ушло с молотка за 29,6 миллиона долларов, а обтекаемый вариант Stromlinienwagen в прошлом году продали за $54 миллиона. Mercedes W196 оснащен 2,5-литровой 290-сильной восьмеркой с непосредственным впрыском топлива и способен развить 300 км/ч.

3 место. Ferrari 250 GTO 1962 года — 70 000 000 долларов

Ferrari 250 GTO Фото: Sotheby's

Цена Ferrari 250 GTO может доходить даже до 70 миллионов долларов — именно за столько в 2018 году продали один из 36 выпущенных спорткаров. Это обтекаемое купе доминировало в гонках и трижды выигрывало чемпионат мира. Его 300-сильный V12 позволяет развить 280 км/ч.

2 место. Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года — 75 000 000 долларов

Rolls-Royce Silver Ghost Фото: Rolls-Royce

Именно Silver Ghost прославил Rolls-Royce. Модель с самого начала создавали, как лучшее авто в мире и она оправдала ожидания. Ее назвали Silver Ghost ("Серебряный призрак") за характерный серебристый цвет и чрезвычайно тихий двигатель. Именно этот Rolls-Royce Silver Ghost преодолел 24 000 км без единой неисправности.

Важно

Автомобильные аристократы: Bentley празднует день рождения (фото)

1 место. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года — 142 000 000 долларов

Мерседес 300 SLR Фото: Mercedes-Benz

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe — самое дорогое авто в истории. В 2022 году его продали за 142 миллиона долларов на закрытом аукционе. Для гонок выпустили всего два таких обтекаемых купе, однако из-за сворачивания гоночной программы они никогда не участвовали в соревнованиях. 310-сильная восьмерка с непосредственным впрыском топлива разгоняет Mercedes 300 SLR до 290 км/ч.

Ранее Фокус писал о коллекции раритетных суперкаров, которую продали на аукционе за 100 миллионов долларов.

Также мы рассказывали о самых дорогих Toyota всех времен.