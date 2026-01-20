Поддержите нас UA
Сокровища на $100 миллионов: на аукционе распродали большую коллекцию суперкаров (фото)

коллекция суперкаров
С молотка ушла коллекция из полсотни суперкаров | Фото: Mecum

В США ушла с молотка большая коллекция из почти полсотни суперкаров. Стоимость некоторых авто превышает 10 миллионов долларов.

Всего с молотка ушли 48 раритетных суперкаров, а общая их стоимость достигает примерно 100 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона Mecum.

Феррари Энцо
Феррари Энцо
Фото: Mecum

Коллекцию авто собирали супруги Фил и Марта Бахман с 1983 года. Практически все выставленные на торги суперкары — Ferrari, исключение составляют лишь купе и кабриолет Alfa Romeo 8C.

Ferrari F50
Ferrari F50
Фото: Mecum

Большинство авто из коллекции в идеальном состоянии и имеют небольшие пробеги, именно поэтому эти капсулы времени настолько дорогие. В частности, самым дорогим стал кастомизированный суперкар Ferrari Enzo 2003 года с пробегом 1044 км, проданный за рекордные 17 875 000 долларов. Еще один Enzo продали за 11 миллионов долларов.

За 12 210 000 долларов ушел с молотка Ferrari F50 1995 года с пробегом всего 400 км, а за Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года с пробегом всего 150 км заплатили $11 миллионов.

Ferrari LaFerrari Aperta
Ferrari LaFerrari Aperta
Ferrari 288 GTO
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40
Ferrari F40
Ferrari FXX
Ferrari FXX
Ferrari LaFerrari Aperta
Ferrari 288 GTO
Ferrari F40
Ferrari FXX

Кроме того, немалые суммы получили за другие суперкары Ferrari:

  • Ferrari 288 GTO 1985 года — 8 525 000 долларов
  • Ferrari LaFerrari 2015 года — $6 710 000;
  • Ferrari F40 1992 года — $6 600 000;
  • Ferrari FXX 2006 — $6 325 000;
  • Ferrari 275 GTB/4 Alloy 1967 года — $6 050 000;
  • Ferrari 599 SA Aperta 2011 года — $4 950 000; Ferrari 599 SA Aperta 2011 года — $4 950 000;
  • Ferrari 599 GTO 2011 года — $3 960 000; Ferrari 599 GTO 2011 года — $3 960 000;
  • Ferrari 430 Scuderia Spider 16M 2009 года — $1 980 000; Ferrari 430 Scuderia Spider 16M 2009 года — $1 980 000;
  • Ferrari 360 Challenge Stradale 2004 года — $1 155 000.

Между прочим, на этом же аукционе за 38,5 миллиона долларов продали прославленный Ferrari 250 GTO 1962 года.

Также Фокус писал, что с молотка ушел самый дорогой Ford за $12 миллионов.