Сокровища на $100 миллионов: на аукционе распродали большую коллекцию суперкаров (фото)

В США ушла с молотка большая коллекция из почти полсотни суперкаров. Стоимость некоторых авто превышает 10 миллионов долларов.

Всего с молотка ушли 48 раритетных суперкаров, а общая их стоимость достигает примерно 100 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона Mecum.

Феррари Энцо Фото: Mecum

Коллекцию авто собирали супруги Фил и Марта Бахман с 1983 года. Практически все выставленные на торги суперкары — Ferrari, исключение составляют лишь купе и кабриолет Alfa Romeo 8C.

Ferrari F50 Фото: Mecum

Большинство авто из коллекции в идеальном состоянии и имеют небольшие пробеги, именно поэтому эти капсулы времени настолько дорогие. В частности, самым дорогим стал кастомизированный суперкар Ferrari Enzo 2003 года с пробегом 1044 км, проданный за рекордные 17 875 000 долларов. Еще один Enzo продали за 11 миллионов долларов.

За 12 210 000 долларов ушел с молотка Ferrari F50 1995 года с пробегом всего 400 км, а за Ferrari LaFerrari Aperta 2017 года с пробегом всего 150 км заплатили $11 миллионов.

Кроме того, немалые суммы получили за другие суперкары Ferrari:

Ferrari 288 GTO 1985 года — 8 525 000 долларов

Ferrari LaFerrari 2015 года — $6 710 000;

Ferrari F40 1992 года — $6 600 000;

Ferrari FXX 2006 — $6 325 000;

Ferrari 275 GTB/4 Alloy 1967 года — $6 050 000;

Ferrari 599 SA Aperta 2011 года — $4 950 000;

Ferrari 599 GTO 2011 года — $3 960 000;

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M 2009 года — $1 980 000;

Ferrari 360 Challenge Stradale 2004 года — $1 155 000.

Между прочим, на этом же аукционе за 38,5 миллиона долларов продали прославленный Ferrari 250 GTO 1962 года.

Также Фокус писал, что с молотка ушел самый дорогой Ford за $12 миллионов.