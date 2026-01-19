Старый 60-летний Ford продали на аукционе по цене более $12 миллионов (фото)

В США на аукционе продали спорткар Ford GT40 1966 года. Он стал одним из самых дорогих авто в истории бренда.

За Ford GT40 MkII заплатили 12 475 000 долларов — как за три новых Bugatti Tourbillon. Об авто рассказали на сайте аукциона Mecum.

Стоит отметить, что GT40 — самый дорогой Ford: стоимость этой модели стартует минимум с 5 миллионов, а один экземпляр продали за $13,2 миллиона.

Выпущено всего три Ford GT40 MkII в исполнении XGT-3 Фото: Mecum

Ford GT40 прославился тем, что бросил вызов Ferrari и четыре раза побеждал в знаменитых гонках "24 часа Ле-Мана". Именно этим событиям посвятили блокбастер "Аутсайдеры".

Важно

Дорогая капсула времени: редкий BMW 2000-х продали по цене нового Lamborghini (фото)

Всего изготовили только 11 купе Ford GT40 в исполнении MkII с огромным 7,0-литровым V8 мощностью 485 сил. Такое авто способно развить 330 км/ч.

Спорткар никогда не проходил реставрацию Фото: Mecum

Конкретно этот спорткар — один из всего трех Ford GT40 MkII в версии XGT-3 с пониженной массой и регулируемой подвеской. До 1977 года он находился в коллекции Ford, а затем авто продали частному коллекционеру.

Відео дня

Авто оснащено 7,0-литровым 485-сильным V8 7,0-литровым V8 Фото: Mecum

За 60 лет Ford GT40 MkII XGT-3 ни разу не проходил реставрацию. Спорткар полностью аутентичный и хорошо сохранился.

Между прочим, на этом же аукционе знаменитый спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года ушел с молотка за 38,5 миллиона долларов.

Также Фокус рассказывал о новом экстремальном Ford Mustang Dark Horse SC.