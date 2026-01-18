Настоящий эксклюзив: самый легендарный Ferrari ушел с молотка за $38,5 миллиона (видео)

В США на аукционе за баснословные деньги продали знаменитое купе Ferrari 250 GTO 1962 года. Редкий спорткар является гоночной легендой и самой дорогой моделью в истории марки.

Цена Ferrari 250 GTO составила 38,5 миллиона долларов. Подробности раритетного автомобиля раскрыли на сайте аукциона Mecum.

Ferrari 250 GTO — победная гоночная модель, которая трижды подряд (1962-1964 гг.) побеждала в чемпионате мира GT. Эти обтекаемые купе не имели равных в соревнованиях.

Выпущено всего 36 Ferrari 250 GTO Фото: Mecum

Всего выпущено всего 36 таких спорткаров и сейчас они являются самыми дорогими Ferrari. Цена Ferrari 250 GTO иногда доходит даже до 70 миллионов долларов.

Важно

От $10 миллионов и выше: самые дорогие авто в мире за 2025 год (фото)

Конкретно это авто уникально тем, что единственное из всех купе Ferrari 250 GTO окрашено в белый цвет. Его приобрел владелец британской гоночной команды Джон Комбс.

Відео дня

Авто успешно соревновалось в гонках в Великобритании Фото: Mecum

Этот Ferrari 250 GTO выступал преимущественно в Великобритании. Он победил в своем классе в гонках на треке Брэндс Хэтч в 1963 году и дважды занимал второе место в общем зачете в Гудвуде. За рулем этого авто выступали известные гонщики Грэм Хилл, Джек Сирз, Рой Салвадори и Ричи Гинтер.

За рулем Ferrari 250 GTO выступали известные гонщики 60-х Фото: Mecum

После завершения гоночной карьеры авто передали инженерам Jaguar для исследования аэродинамики. Позже его выкупил Джек Сирз и владел им до 1999 года, пока его не выкупил нынешний продавец авто.

3,0-литровый V12 развивает 300 сил Фото: Mecum

Как и все Ferrari 250 GTO, этот спорткар оснащен 3,0-литровым 300-сильным V12. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 280 км/ч.

Ранее на этом аукционе продали капсулу времени Toyota Supra 1998 года за $242 000.

Также Фокус рассказывал об экстремальном немецком суперкаре с двигателем Ferrari.