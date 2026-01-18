Справжній ексклюзив: найлегендарніший Ferrari пішов із молотка за $38,5 мільйона (відео)

У США на аукціоні за нечувані гроші продали знамените купе Ferrari 250 GTO 1962 року. Рідкісний спорткар є гоночною легендою та найдорожчою моделлю в історії марки.

Ціна Ferrari 250 GTO склала 38,5 мільйона доларів. Подробиці раритетного автомобіля розкрили на сайті аукціону Mecum.

Ferrari 250 GTO – переможна гоночна модель, яка тричі поспіль (1962-1964 рр.) перемагала в чемпіонаті світу GT. Ці обтічні купе не мали рівних у змаганнях.

Випущено лише 36 Ferrari 250 GTO Фото: Mecum

Усього випущено лише 36 таких спорткарів і зараз вони є найдорожчими Ferrari. Ціна Ferrari 250 GTO іноді доходить навіть до 70 мільйонів доларів.

Конкретно це авто унікальне тим, що єдине з усіх купе Ferrari 250 GTO пофарбоване в білий колір. Його придбав власник британської гоночної команди Джон Комбс.

Авто успішно змагалося в перегонах у Великій Британії Фото: Mecum

Цей Ferrari 250 GTO виступав переважно у Великій Британії. Він переміг у своєму класі в перегонах на треку Брендс Хетч у 1963 році та двічі посідав друге місце у загальному заліку в Гудвуді. За кермом цього авто виступали відомі гонщики Грем Хілл, Джек Сірз, Рой Салвадорі та Річі Гінтер.

За кермом Ferrari 250 GTO виступали відомі гонщики 60-х Фото: Mecum

Після завершення гоночної кар’єри авто передали інженерам Jaguar для дослідження аеродинаміки. Пізніше його викупив Джек Сірз та володів ним до 1999 року, поки його не викупив нинішній продавець авто.

3,0-літровий V12 розвиває 300 сил Фото: Mecum

Як і всі Ferrari 250 GTO, цей спорткар оснащений 3,0-літровим 300-сильним V12. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 280 км/год.

