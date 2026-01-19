Старий 60-річний Ford продали на аукціоні за ціною понад $12 мільйонів (фото)

У США на аукціоні продали спорткар Ford GT40 1966 року. Він став одним із найдорожчих авто в історії бренду.

За Ford GT40 MkII заплатили 12 475 000 доларів — як за три нових Bugatti Tourbillon. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Варто відзначити, що GT40 — найдорожчий Ford: вартість цієї моделі стартує щонайменше з 5 мільйонів, а один екземпляр продали за $13,2 мільйона.

Випущено лише три Ford GT40 MkII у виконанні XGT-3 Фото: Mecum

Ford GT40 прославився тим, що кинув виклик Ferrari та чотири рази перемагав у знаменитих перегонах "24 години Ле-Мана". Саме цим подіям присвятили блокбастер "Аутсайдери".

Важливо

Дорога капсула часу: рідкісний BMW 2000-х продали за ціною нового Lamborghini (фото)

Усього виготовили тільки 11 купе Ford GT40 у виконанні MkII із величезним 7,0-літровим V8 потужністю 485 сил. Таке авто здатне розвинути 330 км/год.

Спорткар ніколи не проходив реставрацію Фото: Mecum

Конкретно цей спорткар – один із лише трьох Ford GT40 MkII у версії XGT-3 зі зниженою масою та регульованою підвіскою. До 1977 року він перебував у колекції Ford, а потім авто продали приватному колекціонеру.

Відео дня

Авто оснащене 7,0-літровим 485-сильним V8 Фото: Mecum

За 60 років Ford GT40 MkII XGT-3 жодного разу не проходив реставрацію. Спорткар повністю автентичний і добре зберігся.

Між іншим, на цьому ж аукціоні знаменитий спорткар Ferrari 250 GTO 1962 року пішов із молотка за 38,5 мільйона доларів.

Також Фокус розповідав про новий екстремальний Ford Mustang Dark Horse SC.