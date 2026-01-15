Темний жеребець: розсекречено новий екстремальний Ford Mustang (фото)

Ford Mustang отримає нову заряджену версію Dark Horse SC. Спорткар має потужний компресорний V8, карбонові гальма та інноваційну аеродинаміку.

Новий Ford Mustang у виконанні Dark Horse SC ("Темний кінь") офіційно презентують влітку. Поки ж на сайті Ford оприлюднили перші його офіційні фото та подробиці.

Заряджене купе займе нішу між версією Dark Horse та топовим екстремальним Ford Mustang GTD за $325 000. Воно запозичить низку рішень у GTD, проте не буде настільки дорогим.

Обвіс та антикрило забезпечують 281 кг притискної сили Фото: Ford

Відрізнити новий Ford Mustang Dark Horse SC можна за агресивнішим переднім бампером, повітрозабірником на капоті та обвісом, а ззаду встановили дифузор та величезне антикрило. Притискна сила зросла у 7,5 раза порівняно зі звичайним Dark Horse — до 281 кг при 290 км/год. Стандартними є 20-дюймові колеса.

Спорткар оснащений потужним компресорним V8 Фото: Ford

У салоні встановили кермо від Ford Mustang GTD та спортивні крісла Recaro. Крім того, авто має особливе оздоблення алькантарою і карбоном в дусі класичного Ford Mustang Boss 429 1970 року.

Спорткар зберіг 5,2-літровий V8, який доповнили механічним компресором. Його віддачу поки не розкривають: відомо. що вона буде більшою, аніж у Ford Mustang Dark Horse (500 к. с.), але меншою, аніж у GTD (815 сил). У парі з ним працює 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Ford

Крім того, авто оснастили спортивною підвіскою з адаптивними амортизаторами, магнієвими розпірками, гострішим кермовим управлінням та гальмами Brembo. За доплату запропонують пакет Track Pack із керамічними гальмами, карбоновими колісними дисками і широкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R розміром 305/30 R20 спереду і 315/30 R20 ззаду.

