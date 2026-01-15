Темный жеребец: рассекречен новый экстремальный Ford Mustang (фото)

Ford Mustang получит новую заряженную версию Dark Horse SC. Спорткар имеет мощный компрессорный V8, карбоновые тормоза и инновационную аэродинамику.

Новый Ford Mustang в исполнении Dark Horse SC ("Темный конь") официально презентуют летом. Пока же на сайте Ford обнародовали первые его официальные фото и подробности.

Заряженное купе займет нишу между версией Dark Horse и топовым экстремальным Ford Mustang GTD за $325 000. Оно позаимствует ряд решений у GTD, однако не будет столь дорогим.

Обвес и антикрыло обеспечивают 281 кг прижимной силы Фото: Ford

Отличить новый Ford Mustang Dark Horse SC можно по более агрессивному переднему бамперу, воздухозаборнику на капоте и обвесу, а сзади установили диффузор и огромное антикрыло. Прижимная сила выросла в 7,5 раза по сравнению с обычным Dark Horse — до 281 кг при 290 км/ч. Стандартными являются 20-дюймовые колеса.

Спорткар оснащен мощным компрессорным V8 Фото: Ford

В салоне установили руль от Ford Mustang GTD и спортивные кресла Recaro. Кроме того, авто имеет особую отделку алькантарой и карбоном в духе классического Ford Mustang Boss 429 1970 года.

Спорткар сохранил 5,2-литровый V8, который дополнили механическим компрессором. Его отдачу пока не раскрывают: известно. что она будет больше, чем у Ford Mustang Dark Horse (500 л. с.), но меньше, чем у GTD (815 сил). В паре с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Ford

Кроме того, авто оснастили спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами, магниевыми распорками, более острым рулевым управлением и тормозами Brembo. За доплату предложат пакет Track Pack с керамическими тормозами, карбоновыми колесными дисками и широкими шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 R размером 305/30 R20 спереди и 315/30 R20 сзади.

