Ford показал доступный экстремальный внедорожник для самых суровых условий (фото)

Ford Bronco 2026 получил новую модификацию RTR. Внедорожник подготовили к тяжелому бездорожью.

Новый Ford Bronco RTR презентовали на автошоу в Детройте, а вот его продажи начнутся только в октябре по цене примерно 50-55 тыс. долларов. О новинке рассказали на официальном сайте Ford.

Внедорожнику увеличили клиренс и установили большие шины Фото: Ford

Название подсказывает, что модель разработали совместно с тюнинг-ателье RTR Vehicles. Ее позиционируют, как более доступный аналог экстремального Ford Bronco Raptor. Он также приспособлен к серьезному бездорожью, однако не настолько мощный, ведь оснащен базовой 2,3-литровой турбочетверкой EcoBoost на 300 сил, которой усилили охлаждение.

Как и Ford Bronco Raptor, версия RTR может быть только четырехдверной и имеет усиленный передний бампер, увеличенный клиренс, расширители арок и большие внедорожные шины Goodyear — 33 дюймовые в базовой версии. Боковины украсили стильной графикой с салатовыми акцентами.

Боковины украсили графикой Фото: Ford

За доплату предложат пакет Sasquatch с еще большими 35-дюймовыми колесами и усиленной подвеской HOSS 3.0 с адаптивными амортизаторами Fox.

