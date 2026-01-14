Ford показав доступний екстремальний позашляховик для найсуворіших умов (фото)

Ford Bronco 2026 отримав нову модифікацію RTR. Позашляховик підготували до важкого бездоріжжя.

Новий Ford Bronco RTR презентували на автошоу в Детройті, а от його продажі почнуться лише в жовтні за ціною приблизно 50-55 тис. доларів. Про новинку розповіли на офіційному сайті Ford.

Позашляховику збільшили кліренс і встановили великі шини Фото: Ford

Назва підказує, що модель розробили спільно з тюнінг-ательє RTR Vehicles. Її позиціонують, як доступніший аналог екстремального Ford Bronco Raptor. Він також пристосований до серйозного бездоріжжя, проте не настільки потужний, адже оснащений базовою 2,3-літровою турбочетвіркою EcoBoost на 300 сил, якій посилили охолодження.

Як і Ford Bronco Raptor, версія RTR може бути лише чотиридверною і має посилений передній бампер, збільшений кліренс, розширювачі арок та великі позашляхові шини Goodyear — 33 дюймові у базовій версії. Боковини прикрасили стильною графікою із салатовими акцентами.

Боковини прикрасилиграфікою Фото: Ford

За доплату запропонують пакет Sasquatch зі ще більшими 35-дюймовими колесами та посиленою підвіскою HOSS 3.0 із адаптивними амортизаторами Fox.

До речі, нещодавно презентували брутальний 1000-сильний позашляховик Rezvani з бронею, тепловізором і електрошокером.

Також Фокус розповідав про новий електричний Ford Bronco.