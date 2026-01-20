Скарби на $100 мільйонів: на аукціоні розпродали велику колекцію суперкарів (фото)
У США пішла з молотка велика колекція із майже пів сотні суперкарів. Вартість деяких авто перевищує 10 мільйонів доларів.
Усього із молотка пішли 48 раритетних суперкарів, а загальна їх вартість сягає приблизно 100 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.
Колекцію авто збирало подружжя Філа та Марти Бахман із 1983 року. Практично всі виставлені на торги суперкари – Ferrari, виняток становлять лише купе і кабріолет Alfa Romeo 8C.
Більшість авто з колекції в ідеальному стані та мають невеликі пробіги, саме тому ці капсули часу настільки дорогі. Зокрема, найдорожчим став кастомізований суперкар Ferrari Enzo 2003 року з пробігом 1044 км, проданий за рекордні 17 875 000 доларів. Ще один Enzo продали за 11 мільйонів доларів.
За 12 210 000 доларів пішов із молотка Ferrari F50 1995 року з пробігом усього 400 км, а за Ferrari LaFerrari Aperta 2017 року з пробігом лише 150 км заплатили $11 мільйонів.
Крім того, чималі суми отримали за інші суперкари Ferrari:
- Ferrari 288 GTO 1985 – 8 525 000 доларів
- Ferrari LaFerrari 2015 – $6 710 000;
- Ferrari F40 1992 — $6 600 000;
- Ferrari FXX 2006 – $6 325 000;
- Ferrari 275 GTB/4 Alloy 1967 – $6 050 000;
- Ferrari 599 SA Aperta 2011 – $4 950 000;
- Ferrari 599 GTO 2011 – $3 960 000;
- Ferrari 430 Scuderia Spider 16M 2009 – $1 980 000;
- Ferrari 360 Challenge Stradale 2004 – $1 155 000.
Між іншим, на цьому ж аукціоні за 38,5 мільйона доларів продали уславлений Ferrari 250 GTO 1962 року.
Також Фокус писав, що з молотка пішов найдорожчий Ford за $12 мільйонів.