Скарби на $100 мільйонів: на аукціоні розпродали велику колекцію суперкарів (фото)

У США пішла з молотка велика колекція із майже пів сотні суперкарів. Вартість деяких авто перевищує 10 мільйонів доларів.

Усього із молотка пішли 48 раритетних суперкарів, а загальна їх вартість сягає приблизно 100 мільйонів доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону Mecum.

Ferrari Enzo Фото: Mecum

Колекцію авто збирало подружжя Філа та Марти Бахман із 1983 року. Практично всі виставлені на торги суперкари – Ferrari, виняток становлять лише купе і кабріолет Alfa Romeo 8C.

Ferrari F50 Фото: Mecum

Більшість авто з колекції в ідеальному стані та мають невеликі пробіги, саме тому ці капсули часу настільки дорогі. Зокрема, найдорожчим став кастомізований суперкар Ferrari Enzo 2003 року з пробігом 1044 км, проданий за рекордні 17 875 000 доларів. Ще один Enzo продали за 11 мільйонів доларів.

Відео дня

Важливо

Дорога капсула часу: рідкісний BMW 2000-х продали за ціною нового Lamborghini (фото)

За 12 210 000 доларів пішов із молотка Ferrari F50 1995 року з пробігом усього 400 км, а за Ferrari LaFerrari Aperta 2017 року з пробігом лише 150 км заплатили $11 мільйонів.

Ferrari LaFerrari Aperta Ferrari 288 GTO Ferrari F40 Ferrari FXX

Крім того, чималі суми отримали за інші суперкари Ferrari:

Ferrari 288 GTO 1985 – 8 525 000 доларів

Ferrari LaFerrari 2015 – $6 710 000;

Ferrari F40 1992 — $6 600 000;

Ferrari FXX 2006 – $6 325 000;

Ferrari 275 GTB/4 Alloy 1967 – $6 050 000;

Ferrari 599 SA Aperta 2011 – $4 950 000;

Ferrari 599 GTO 2011 – $3 960 000;

Ferrari 430 Scuderia Spider 16M 2009 – $1 980 000;

Ferrari 360 Challenge Stradale 2004 – $1 155 000.

Між іншим, на цьому ж аукціоні за 38,5 мільйона доларів продали уславлений Ferrari 250 GTO 1962 року.

Також Фокус писав, що з молотка пішов найдорожчий Ford за $12 мільйонів.