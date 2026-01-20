Ексклюзив найвищого ґатунку: найдорожчі автомобілі в історії (фото)

Деякі раритетні автомобілі коштують десятки мільйонів доларів — на рівні бізнес-джетів. Фокус розповість про найдорожчі авто всіх часів і народів.

Нещодавно у США на аукціоні за 38,5 мільйона доларів продали Ferrari 250 GTO 1962 року. Ця сума вражає, проте ажніяк не є рекордною, адже існують удвічі та навіть утричі дорожчі моделі. Фокус визначив топ 10 найдорожчих автомобілів у історії: переважна більшість із них — знамениті моделі минулого.

10 місце. Ferrari 290 MM 1956 року – 28 050 000 доларів

Ferrari 290 MM Фото: RM Sotheby's

Спорткар Ferrari 290 MM, на якому аргентинський ас Хуан-Мануель Фанхіо виступав у знаменитих італійських перегонах Mille Miglia у 2015 році продали на аукціоні за 28 050 000 доларів. Випустили всього чотири таких авто з 3,5-літровим V12 на 320 к. с. і вони розганялися до 280 км/год.

Важливо

Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)

9 місце. Rolls-Royce Droptail 2024 року – 30 000 000 доларів

Rolls-Royce Droptail Фото: Rolls-Royce

Rolls-Royce Droptail – найдорожче нове авто у світі. Таких кабріолетів виготовили лише чотири і кожен із них має особливе забарвлення та ексклюзивне оздоблення. У Droptail розкішний кастомізований інтер’єр із дорогим годинником. Під капотом – 600-сильний V12.

Відео дня

8 місце. Ferrari 412P 1967 року – 30 200 000 доларів

Ferrari 412P Фото: bonhams.com

Елегантний Ferrari 412P – одне з найкрасивіших гоночних авто в історії. До того ж, він відзначився перемогами на Нюрбургрингу та в низці інших змагань. Випустили лише чотири таких купе з 4,0-літровим 420-сильним V12, який дозволяє розвивати 306 км/год.

7 місце. Ferrari 335 S 1957 року — 35 700 000 доларів

Ferrari 335 S Фото: Ferrari

Спорткари Ferrari класичної ери дуже цінуються колекціонерами, особливо якщо вони добились успіхів у змаганнях. Ferrari 335 S став другим у знаменитих перегонах Mille Miglia 1957 року. Легке авто має великий 4,0-літровий V12 на 390 сил і здатне розігнатися до 290 км/год.

6 місце. Ferrari 250 LM 1964 року – 36 300 000 доларів

Ferrari 250 LM Фото: RM Sotheby's

Це купе Ferrari 250 LM у 1965 році виграло 24-годинні перегони в Ле-Мані, а торік його продали за $36,3 мільйона. Це перший середньомоторний Ferrari. Виготовили тільки 32 таких спорткари з 3,3-літровим 320-сильним V12, який дозволяє розвинути 290 км/год.

5 місце. Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року – 40 000 000 доларів

Bugatti Type 57 SC Atlantic Фото: carscoops.com

Легендарний Bugatti Atlantic – одне з найавангардніших авто всіх часів. Обтічних купе із магнієвим кузовом випустили всього чотири, а збереглося – три. Одне із них продали за 40 мільйонів доларів. Авто із 200-сильною компресорною вісімкою здатне розігнатися до 210 км/год.

4 місце. Mercedes W196 1954 року – 54 000 000 доларів

Mercedes W196 Stromlinienwagen Фото: Mercedes-Benz

Mercedes W196 – уславлений болід "Формули-1", на якому Хуан-Мануель Фанхіо став чемпіоном світу. Невідреставроване авто пішло з молотка за 29,6 мільйона доларів, а обтічний варіант Stromlinienwagen торік продали за $54 мільйони. Mercedes W196 оснащений 2,5-літровою 290-сильною вісімкою з безпосереднім впорскуванням пального і здатен розвинути 300 км/год.

3 місце. Ferrari 250 GTO 1962 року – 70 000 000 доларів

Ferrari 250 GTO Фото: Newton

Ціна Ferrari 250 GTO може доходити навіть до 70 мільйонів доларів – саме за стільки у 2018 році продали один із 36 випущених спорткарів. Це обтічне купе домінувало в перегонах і тричі вигравало чемпіонат світу. Його 300-сильний V12 дозволяє розвинути 280 км/год.

2 місце. Rolls-Royce Silver Ghost 1906 року — 75 000 000 доларів

Rolls-Royce Silver Ghost Фото: Rolls-Royce

Саме Silver Ghost прославив Rolls-Royce. Модель із самого початку створювали, як найкраще авто у світі і вона виправдала сподівання. Її назвали Silver Ghost ("Срібний привид") за характерний сріблястий колір та надзвичайно тихий двигун. Конкретно цей Rolls-Royce Silver Ghost подолав 24 000 км без жодної несправності.

Важливо

Автомобільні аристократи: Bentley святкує день народження (фото)

1 місце. Mercedes-Benz 300 SLR 1955 року — 142 000 000 доларів

Mercedes 300 SLR Фото: Mercedes-Benz

Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe – найдорожче авто в історії. У 2022 році його продали за 142 мільйони доларів на закритому аукціоні. Для перегонів випустили лише два таких обтічних купе, проте через згортання гоночної програми вони ніколи не брали участь у змаганнях. 310-сильна вісімка з безпосереднім впорскуванням пального розганяє Mercedes 300 SLR до 290 км/год.

Раніше Фокус писав про колекцію раритетних суперкарів, яку продали на аукціоні за 100 мільйонів доларів.

Також ми розповідали про найдорожчі Toyota усіх часів.