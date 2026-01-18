Автомобільні аристократи: Bentley святкує день народження (фото)

18 січня своє 107-річчя відзначає один із найелітніших виробників у світі — Bentley. Фокус розповість історію компанії, яка прославилася не лише розкішними авто, але й численними перемогами в перегонах.

Bentley завжди поєднували у собі розкіш, аристократичний стиль та чудові характеристики. Утім, як не дивно, преміальну марку заснував виходець із бідної багатодітної сім'ї Волтер Оуен Бентлі.

Волтер Оуен Бентлі Фото: Bentley

Із дитинства Волтер Оуен Бентлі працював у залізничному депо, що допомогло йому добути знання, які допомогли поступити до Лондонського королівського коледжу і згодом стати конструктором авіадвигунів у Першу світову війну.

Первісток Bentley 3 Litre 1921 року Фото: Bentley

Саме у авіаційній галузі Волтер Бентлі добув цінний досвід, який і вирішив застосувати в автомобільній галузі. Паралельно британець брав участь у перегонах на власноруч модифікованому авто.

Bentley 3 Litre Speed Фото: Bentley

18 січня 1919 року була зареєстрована компанія Bentley Motors Limited. За кілька місяців був готовий прототип первістка Bentley 3 Litre, який вийшов інноваційним. Його двигун мав чотири клапани на циліндр та подвійне запалювання.

Bentley 4 ½ Litre Фото: Bentley

Із 1920 року прототипи Bentley почали випробовувати в перегонах. Один із них виграв змагання на треку в Брукландсі, інші – посіли 2, 3 та 4 місця у змаганні Tourist Trophy на острові Мен.

Цей Bentley 3 Litre виграв знамениті 24-годинні перегони в Ле-Мані у 1924 році Фото: Bentley

Серійний Bentley 3 Litre отримав 70-сильний двигун і, незважаючи на вагу в 1800 кг, міг розганявся 145 км/год. А 80-сильна версія Speed ​​розганялася і до 160 км/год. Зазвичай клієнти купували шасі з двигуном і замовляли індивідуальний кузов.

Компресорний Bentley 4 ½ Litre Blower Фото: Bentley

По-справжньому Bentley 3 Litre заявили про себе у 1924 році, коли виграли 24-годинні перегони в Ле-Мані. Три роки по тому британська команда повторила цей успіх, а в 1928 році переможну ходу в Ле-Мані продовжила нова 130-сильна модель 4 ½ Litre.

Bentley Speed Six Фото: Bentley

Успішним виявився і перший шестициліндровий Bentley 6 ½ Litre. Його 180-сильний варіант Speed Six ще двічі (в 1929 та 1930 рр.) перемагав у Ле-Мані.

Великі та важкі Bentley виділялися на тлі легких конкурентів. Тому головний суперник британців Етторе Бугатті жартома назвав їх "найшвидшими вантажівками у світі".

Bentley Speed Six виявився швидшим за експрес Blue Train

Примітно, що змагалися на Bentley не професійні гонщики, а британські аристократи, які за свої гроші купували та готували автівки. Їх називали Bentley Boys ("Хлопці Бентлі"), а найуспішнішими із них виявилися баронет Тім Біркін та мільйонер Вольф Барнато.

Розкішний Bentley 8 Litre Фото: Bentley

Саме Вольф Барнато став ініціатором створення інноваційного Bentley 4 ½ Litre Blower. Його оснастили компресором, що підняло потужність до 175 к. с. у серійній версії та 240 к. с. – у гоночній. Bentley Blower був швидким, але дуже "ненажерливим" і ненадійним, тому жодне з цих авто не доїхало до фінішу в Ле-Мані. Серійних авто випустили 54 і вони дуже цінуються колекціонерами.

Bentley 3½ Litre створили на базі Rolls-Royce 20/25 Фото: Bentley

Із Барнато пов'язана ще одна легендарна історія. У березні 1930 року на відпочинку у Франції він побився об заклад, що зможе обігнати один з найшвидших поїздів свого часу – експрес Blue Train, що курсував між Каннами і Лондоном.

Bentley 4 ¼ Litre Андре Ембірікоса Фото: Bentley

Джентльмен дотримався свого слова – дистанцію в 1340 км його Bentley Speed ​​Six подолав за 22 години, зупиняючись тільки для дозаправки та заміни пробитої шини. Навіть у туман авто мчало на шаленій швидкості.

Bentley R-Type Continental Фото: Bentley

"Золота" ера Bentley завершилася через Велику депресію. Компанія ледь не збанкрутувала і її потайки через підставний фонд викупив головний конкурент Rolls-Royce.

Bentley S-Type був копією Rolls-Royce Silver Cloud Фото: Bentley

На той момент Волтер Оуен Бентлі якраз створив чи не найдосконалішу свою модель – розкішний Bentley 8 Litre з величезною 220-сильною шісткою, яка вирізнялася надзвичайною тишею і плавністю роботи. Автомобіль не лише розвивав 160 км/год, але й був надзвичайно комфортним.

Bentley T-Series Фото: Bentley

Утім, нові власники з Rolls-Royce не бажали такого конкурента своєму Phantom II, тому швидко припинили випуск Bentley 8 Litre. Встигли зібрати лише сотню авто. Волтер Оуен Бентлі у знак незгоди покинув компанію.

Bentley Turbo R Фото: Bentley

Нові Bentley стали, по суті, спортивнішими близнюками Rolls-Royce. Так, Bentley 3½ Litre 1933 року та його версія 4 ¼ Litre, базувалися на Rolls-Royce 20/25. Хоча і серед них були справжні шедеври на кшталт обтічного купе Bentley 4 ¼ Litre грецького гонщика Андре Ембірікоса, яке на автобані розігнали до 190 км/год.

У Другу світову війну підприємство налагодило випуск авіадвигунів Rolls-Royce. На базі Rolls-Royce створили і повоєнні Bentley Mark VI і R-Type.

Bentley Arnage Фото: Bentley

Утім, в Bentley знайшли можливість виділитися – створили елегантне і швидкісне купе R-Type Continental. Поліпшений 4,9-літровий 175-сильний двигун дозволяв розвивати 190 км/год, а за доплату запропонували 4-ступінчасту автоматичну КПП. Випустили всього 207 R-Type Continental, причому серед них немає двох однакових авто.

Bentley Mulsanne Фото: Bentley

Однак поступово уніфікація Rolls-Royce і Bentley посилювалася. Bentley S-series був фактично копією Rolls-Royce Silver Cloud, а T-series – Rolls-Royce Silver Shadow.

Дещо змінилася ситуація у 1980 році з появою Bentley Mulsanne, який хоч і базувався на Rolls-Royce Silver Spirit, та отримав особливу заряджену версію Turbo R. Поступово потужність його 6,75-літрового V8 із турбонаддувом довели до 400 сил, що дозволяло стартувати до сотні за 5,8 с і розвивати 240 км/год.

Bentley Continental GT — найуспішніша модель марки Фото: Bentley

На базі Bentley Mulsanne створили купе Continental та кабріолет Azure. Ще потужнішим став наступник Mulsanne – Bentley Arnage, який мав 500-сильну версію.

Bentley Speed 8 повернувся у Ле-Ман та переміг у 2003 році Фото: Bentley

Розділення Rolls-Royce і Bentley відбулося у 1998 році, коли їх викупили, відповідно, BMW та Volkswagen. Із цього часу в Bentley почалася нова успішна епоха.

Особливий Bentley State Limousine королеви Єлизавети II Фото: Bentley

Під крилом Volkswagen створили успішний Bentley Continental GT – перше 12-циліндрове авто марки і її найуспішнішу модель (випустили вже понад 100 тис. одиниць). З’явилися новий Bentley Mulsanne і кросовер Bentayga.

Bentley Bentayga Фото: Bentley

На особливу увагу заслуговує єдиний у своєму роді Bentley State Limousine для королеви Єлизавети II. Крім того, команда Bentley повернулася в Ле-Ман і перемогла в 2003 році.

Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley

Зараз Bentley виробляє більше автомобілів, ніж будь-коли. У її лінійці є ексклюзивні моделі на кшталт Batur, а також плагін-гібриди і цьогоріч з’явиться перший її електрокар. Мало того, для колекціонерів випускають невеликими серіями знамениті моделі минулого — Bentley Speed Six і Blower.

