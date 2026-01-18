Автомобильные аристократы: Bentley празднует день рождения (фото)

18 января свое 107-летие отмечает один из самых элитных производителей в мире — Bentley. Фокус расскажет историю компании, которая прославилась не только роскошными авто, но и многочисленными победами в гонках.

Bentley всегда сочетали в себе роскошь, аристократический стиль и превосходные характеристики. Впрочем, как ни странно, премиальную марку основал выходец из бедной многодетной семьи Уолтер Оуэн Бентли.

Уолтер Оуэн Бентли Фото: Bentley

С детства Уолтер Оуэн Бентли работал в железнодорожном депо, что помогло ему добыть знания, которые помогли поступить в Лондонский королевский колледж и впоследствии стать конструктором авиадвигателей в Первую мировую войну.

Первенец Bentley 3 Litre 1921 года Фото: Bentley

Именно в авиационной отрасли Уолтер Бентли добыл ценный опыт, который и решил применить в автомобильной отрасли. Параллельно британец участвовал в гонках на собственноручно модифицированном авто.

Відео дня

Bentley 3 Litre Speed Фото: Bentley

18 января 1919 года была зарегистрирована компания Bentley Motors Limited. За несколько месяцев был готов прототип первенца Bentley 3 Litre, который получился инновационным. Его двигатель имел четыре клапана на цилиндр и двойное зажигание.

Bentley 4 ½ Litre Фото: Bentley

С 1920 года прототипы Bentley начали испытывать в гонках. Один из них выиграл соревнования на треке в Брукландсе, другие — заняли 2, 3 и 4 места в соревновании Tourist Trophy на острове Мэн.

Этот Bentley 3 Litre выиграл знаменитую 24-часовую гонку в Ле-Мане в 1924 году Фото: Bentley

Серийный Bentley 3 Litre получил 70-сильный двигатель и, несмотря на вес в 1800 кг, мог разгоняться до 145 км/ч. А 80-сильная версия Speed разгонялась и до 160 км/ч. Обычно клиенты покупали шасси с двигателем и заказывали индивидуальный кузов.

Компрессорный Bentley 4 ½ Litre Blower Фото: Bentley

По-настоящему Bentley 3 Litre заявили о себе в 1924 году, когда выиграли 24-часовую гонку в Ле-Мане. Три года спустя британская команда повторила этот успех, а в 1928 году победное шествие в Ле-Мане продолжила новая 130-сильная модель 4 ½ Litre.

Bentley Speed Six Фото: Bentley

Успешным оказался и первый шестицилиндровый Bentley 6 ½ Litre. Его 180-сильный вариант Speed Six еще дважды (в 1929 и 1930 гг.) побеждал в Ле-Мане.

Важно

Отец всех внедорожников: история легендарного Willys Jeep (фото)

Большие и тяжелые Bentley выделялись на фоне легких конкурентов. Поэтому главный соперник британцев Этторе Бугатти в шутку назвал их "самыми быстрыми грузовиками в мире".

Bentley Speed Six оказался быстрее экспресса Blue Train

Примечательно, что соревновались на Bentley не профессиональные гонщики, а британские аристократы, которые за свои деньги покупали и готовили машины. Их называли Bentley Boys ("Парни Бентли"), а самыми успешными из них оказались баронет Тим Биркин и миллионер Вольф Барнато.

Роскошный Bentley 8 Litre Фото: Bentley

Именно Вольф Барнато стал инициатором создания инновационного Bentley 4 ½ Litre Blower. Его оснастили компрессором, что подняло мощность до 175 л. с. в серийной версии и 240 л. с. — в гоночной. Bentley Blower был быстрым, но очень "прожорливым" и ненадежным, поэтому ни одно из этих авто не доехало до финиша в Ле-Мане. Серийных авто выпустили 54 и они очень ценятся коллекционерами.

Bentley 3½ Litre создали на базе Rolls-Royce 20/25 Фото: Bentley

С Барнато связана еще одна легендарная история. В марте 1930 года на отдыхе во Франции он поспорил, что сможет обогнать один из самых быстрых поездов своего времени — экспресс Blue Train, курсировавший между Каннами и Лондоном.

Bentley 4 ¼ Litre Андре Эмбирикоса Фото: Bentley

Джентльмен сдержал свое слово — дистанцию в 1340 км его Bentley Speed Six преодолел за 22 часа, останавливаясь только для дозаправки и замены пробитой шины. Даже в туман авто мчалось на бешеной скорости.

Bentley R-Type Continental Фото: Bentley

"Золотая" эра Bentley завершилась из-за Великой депрессии. Компания едва не обанкротилась и ее тайком через подставной фонд выкупил главный конкурент Rolls-Royce.

Bentley S-Type был копией Rolls-Royce Silver Cloud Фото: Bentley

На тот момент Уолтер Оуэн Бентли как раз создал едва ли не самую совершенную свою модель — роскошный Bentley 8 Litre с огромной 220-сильной шестеркой, которая отличалась необычайной тишиной и плавностью работы. Автомобиль не только развивал 160 км/ч, но и был чрезвычайно комфортным.

Bentley T-Series Фото: Bentley

Впрочем, новые владельцы из Rolls-Royce не желали такого конкурента своему Phantom II, поэтому быстро прекратили выпуск Bentley 8 Litre. Успели собрать лишь сотню авто. Уолтер Оуэн Бентли в знак несогласия покинул компанию.

Bentley Turbo R Фото: Bentley

Новые Bentley стали, по сути, более спортивными близнецами Rolls-Royce. Так, Bentley 3½ Litre 1933 года и его версия 4 ¼ Litre, базировались на Rolls-Royce 20/25. Хотя и среди них были настоящие шедевры вроде обтекаемого купе Bentley 4 ¼ Litre греческого гонщика Андре Эмбирикоса, которое на автобане разогнали до 190 км/ч.

Во Вторую мировую войну предприятие наладило выпуск авиадвигателей Rolls-Royce. На базе Rolls-Royce создали и послевоенные Bentley Mark VI и R-Type.

Bentley Arnage Фото: Bentley

Впрочем, в Bentley нашли возможность выделиться — создали элегантное и скоростное купе R-Type Continental. Улучшенный 4,9-литровый 175-сильный двигатель позволял развивать 190 км/ч, а за доплату предложили 4-ступенчатую автоматическую КПП. Выпустили всего 207 R-Type Continental, причем среди них нет двух одинаковых авто.

Bentley Mulsanne Фото: Bentley

Однако постепенно унификация Rolls-Royce и Bentley усиливалась. Bentley S-series был фактически копией Rolls-Royce Silver Cloud, а T-series — Rolls-Royce Silver Shadow.

Важно

Богини скорости: лучшие автогонщицы всех времен и народов (фото, видео)

Несколько изменилась ситуация в 1980 году с появлением Bentley Mulsanne, который хоть и базировался на Rolls-Royce Silver Spirit, но получил особую заряженную версию Turbo R. Постепенно мощность его 6,75-литрового V8 с турбонаддувом довели до 400 сил, что позволяло стартовать до сотни за 5,8 с и развивать 240 км/ч.

Bentley Continental GT — самая успешная модель марки Фото: Bentley

На базе Bentley Mulsanne создали купе Continental и кабриолет Azure. Еще мощнее стал преемник Mulsanne — Bentley Arnage, который имел 500-сильную версию.

Bentley Speed 8 вернулся в Ле-Ман и победил в 2003 году Фото: Bentley

Разделение Rolls-Royce и Bentley произошло в 1998 году, когда их выкупили, соответственно, BMW и Volkswagen. С этого времени у Bentley началась новая успешная эпоха.

Особенный Bentley State Limousine королевы Елизаветы II Фото: Bentley

Под крылом Volkswagen создали успешный Bentley Continental GT — первое 12-цилиндровое авто марки и ее самую успешную модель (выпустили уже более 100 тыс. единиц). Появились новый Bentley Mulsanne и кроссовер Bentayga.

Bentley Bentayga Фото: Bentley

Особого внимания заслуживает единственный в своем роде Bentley State Limousine для королевы Елизаветы II. Кроме того, команда Bentley вернулась в Ле-Ман и победила в 2003 году.

Bentley Mulliner Batur Фото: Bentley

Сейчас Bentley производит больше автомобилей, чем когда-либо. В ее линейке есть эксклюзивные модели вроде Batur, а также плагин-гибриды и в этом году появится первый ее электрокар. Мало того, для коллекционеров выпускают небольшими сериями знаменитые модели прошлого — Bentley Speed Six и Blower.

Кстати, недавно 130-летие отметила Skoda — старейший автопроизводитель Восточной Европы.

Также Фокус рассказывал о первом автомобильном конвейере, который кардинально изменил отрасль.