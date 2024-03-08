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Авто

Королевы скорости: самые выдающиеся гонщицы всех времен и народов (фото, видео)

Даника Патрик, женщины в автоспорте
Фото: CNN | Даника Патрик стала победительницей этапа в Indycar

Мало кто знает, что автоспорт является женским изобретением. Успешные автогонщицы выигрывали в ралли и кольцевых гонках и даже побеждали в чемпионате мира.

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Вопреки стереотипам, представительницы прекрасной половины человечества достигли немалых успехов в автомобильной отрасли. Причем даже в таком сложном спорте как автогонки женщины добились выдающихся побед. Фокус расскажет о шести величайших гонщицах в истории. Их примеры опровергают утверждение, что автоспорт — сугубо мужское увлечение.

Основательница автоспорта

Берта Бенц, женщины в автоспорте Fullscreen
Берта Бенц
Фото: Mercedes-Benz

Не все знают, что автоспорт, по сути, является женским изобретением. Первый в мире междугородний автопробег осуществила Берта Бенц — жена изобретателя автомобиля Карла Бенца.

Знаковое событие произошло 5 августа 1888 года. Фрау Бенц с сыновьями Ойгеном и Рихардом решила поехать в гости к матери в соседний город Пфорцхайм и использовала для этих целей трехколесный автомобиль Benz Patent-Motorwagen No 3.

Берта Бенц, женщины в автоспорте Fullscreen
Берта Бенц совершила первый в мире автопробег

В конце XIX века первые авто считались игрушками. Берта Бенц решила испытать новое транспортное средство, чтобы доказать, что это изобретение имеет право на жизнь.

Расстояние от дома семьи Бенц в Маннхайме до Пфорцхайма составляло 106 км. По нынешним меркам это немного, однако 130 лет назад не обошлось без проблем. Сначала закончилось топливо, и Берта вынуждена была искать аптеку, чтобы купить эфир (двигатель работал на нем, а не на бензине).

памятник берта бенц, женщины в автоспорте Fullscreen
Памятник основательнице автоспорта Берте Бенц
Фото: Wikipedia

Затем порвалась приводная цепь, но ее отремонтировал сельский кузнец. Топливный насос госпожа Бенц очистила уже сама с помощью булавки, а обычный чулок послужил изоляцией для перетертого провода. Добравшись до матери, Берта телеграфировала мужу об успешном завершении пробега.

В наши дни по его маршруту проводят ралли ретро-автомобилей, а возле той самой аптеки, где покупали бензин, теперь стоит памятник основательнице автоспорта. К тому же, Mercedes-Benz выпустил короткометражку о Берте Бенц.

Королева руля

Элишка Юнкова, женщины в автоспорте Fullscreen
Элишка Юнкова
Фото: Wikipedia

Золотой эпохой автоспорта считаются межвоенные годы. Сто лет назад соревнования собирали тысячи зрителей. Одной из звезд тех лет по праву считается чешская гонщица Элишка Юнкова. Сначала она была штурманом и механиком в экипаже мужа Винсента, а когда тот травмировал руку — сама села за руль Bugatti Type 30.

В 1924 году Элишка одержала свою дебютную победу в чехословацкой гонке "Лохотин-Тршемошна", а через два года заявила о себе на международном уровне — стала первой в своем классе на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Bugatti Type 35, женщины в автоспорте Fullscreen
Элишка Юнкова выступала на желтом Bugatti Type 35

В 1928 году госпожа Юнкова пересела на более совершенный и быстрый Bugatti Type 35 желтого цвета и заняла на нем пятое место в легендарной итальянской гонке Targa Florio. Позади остались известные асы Тацио Нуволари и Эрнесто Мазерати. Журналисты назвали Элишку королевой руля.

Однако вскоре карьера гонщицы резко оборвалась из-за трагической гибели Винсента Юнека на Гран-при Германии. Элишка не смогла смириться с потерей — она продала Bugatti и больше никогда не участвовала в соревнованиях.

Elizabeth_Junek, женщины в автоспорте Fullscreen
В 1989 году Элизабет Юнек стала почетной гостьей на слете владельцев Bugatti

К тому же, коммунистическая власть Чехословакии сделала все, чтобы об Элишке Юнковой забыли — о ней не писали, ее не выпускали за границу. Лишь в после падения коммунистического режима в 1989 году 89-летняя гонщица смогла поехать в США, где стала почетной гостьей на слете владельцев Bugatti.

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Непревзойденная Мишель

мишель мутон ауди, женщины в автоспорте Fullscreen
Мишель Мутон завоевала серебро в чемпионате мира по ралли
Фото: Audi

Самой титулованной раллийной автогонщицей считается француженка Мишель Мутон. В 80-х она поражала своим мастерством на этапах чемпионата мира по ралли.

Мишель интересовалась гонками с детства и уже в 14 лет соревновалась на скромном родительском Citroen 2CV. Затем она пересела на спорткар Alpine A110 и в 1974 году стала чемпионкой Европы по ралли. А через год женский экипаж Мишель Мутон, Мариан Хефнер и Кристин Дакремон стал первым в своем классе в знаменитой круглосуточной гонке "24 часа Ле-Мана".

Audi Quattro, женщины в автоспорте Fullscreen
Ишель Мутон за рулем любимого Audi Quattro
Фото: Audi

В 1980 году в чемпионат мира по ралли пришла заводская команда Audi и Мутон пригласили пилотировать знаменитый Audi Quattro. Полноприводный автомобиль мощностью 320 л. с. практически сразу покорился очаровательной француженке. В сезонах 1981-1982 годов гонщица одержала на нем четыре победы, причем в 1982 году даже выиграла серебряную медаль в чемпионате.

Michele Mouton, женщины в автоспорте Fullscreen
В 2010-2012 годах Мишель Мутон возглавляла женскую комиссию FIA
Фото: Wikipedia

А в 1985 году Мишель Мутон сенсационно победила в сложнейшей горной гонке Pikes Peak в США, да еще и с рекордным временем. Через два года гонщица ушла из автоспорта, но время от времени участвовала в знаковых соревнованиях. Так, в 2000 году на Porsche 911 она стала второй в марафоне "Лондон — Сидней". В 2010-2012 годах Мишель Мутон возглавляла женскую комиссию международной федерации автоспорта FIA и помогала начинающим автогонщицам. А в 2011 году ее наградили Орденом Почетного Легиона.

Покорительница пустыни

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Ютта Кляйншмидт выиграла ралли "Париж-Дакар"
Фото: BBC

Ралли "Париж-Дакар" считается одной из самых сложных гонок в мире, однако немецкая гонщица Ютта Кляйншмидт мечтала о победе в нем с юных лет. Она физик по образованию, однако очень быстро поняла, что наука — не ее призвание. С 1988 года Ютта участвовала в марафоне "Париж-Дакар" на мотоцикле, а в 1994 году решила пересесть на автомобиль.

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Mitsubishi Pajero Ютты Кляншмидт
Фото: Mitsubishi

Через три года Кляйншмидт первой среди женщин выиграла один из этапов ралли, а в 2001 году на Mitsubishi Pajero — сенсационно победила в изнурительном марафоне. Через год Ютта стала серебряным призером в "Париж-Дакар", а в 2005 году приехала к финишу третьей.

Звезда IndyCar

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Даника Патрик
Фото: Detroit Free Press

В третьем тысячелетии автоспорт стал популярнее среди представительниц прекрасного пола. Женщин стало больше в различных гоночных сериях, а одной из самых успешных из них стала Даника Патрик из США. Даника занималась автогонками с 10 лет. В 2005 году она села за руль болида IndyCar и сразу поразила всех четвертым местом в знаковой гонке "500 миль Индианаполиса". На этой овальной трассе автомобили разгоняются почти до 400 км/ч!

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В 2008 году Даника Патрик выиграла Гран-при Японии
Фото: Honda

Спустя три года американка стала автором настоящей сенсации — выиграла Гран-при Японии 2008 года и стала первой женщиной, победившей в IndyCar. Даника неоднократно поднималась на пьедестал почета, а ее лучшим достижением в чемпионате стало пятое место по итогам 2009 года. С 2011 по 2018 годы Даника Патрик выступала в не менее сложном чемпионате NASCAR, а теперь комментирует гонки на телевидении.

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Непобедимая стритрейсерша

Эрика Эндерс, женщины в автоспорте Fullscreen
Эрика Эндерс — самая титулованная автогонщица в истории
Фото: CBS

Эрика Эндерс — самая титулованная автогонщица всех времен и народов. Американка аж шесть раз становилась чемпионкой в драгрейсинге. Автогонками она занималась с 8 лет. В 16 лет Эрика начала соревноваться в чемпионате NHRA, а уже в 19 — одержала свою первую победу на этапе. Всего же у нее уже 48 побед.

шевроле камаро драгстер, женщины в автоспорте Fullscreen
1350-сильный драгстер Chevrolet Camaro Эрики Эндерс
Фото: General Motors

Американская гонщица выступает на серьезно модернизированном Chevrolet Camaro SS — фактически от серийного авто в нем ничего не осталось. Это настоящий зверь с 8,2-литровым V8 на 1350 сил. До сотни драгстер стартует всего за 0,8 с и преодолевает стандартную дистанцию в 1/4 мили (402 м) всего за 6,5 с, развивая на финише 340-350 км/ч. А замедляет его тормозной парашют — как в самолете-истребителе.

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