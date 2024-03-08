Королевы скорости: самые выдающиеся гонщицы всех времен и народов (фото, видео)
Мало кто знает, что автоспорт является женским изобретением. Успешные автогонщицы выигрывали в ралли и кольцевых гонках и даже побеждали в чемпионате мира.
Вопреки стереотипам, представительницы прекрасной половины человечества достигли немалых успехов в автомобильной отрасли. Причем даже в таком сложном спорте как автогонки женщины добились выдающихся побед. Фокус расскажет о шести величайших гонщицах в истории. Их примеры опровергают утверждение, что автоспорт — сугубо мужское увлечение.
Основательница автоспорта
Не все знают, что автоспорт, по сути, является женским изобретением. Первый в мире междугородний автопробег осуществила Берта Бенц — жена изобретателя автомобиля Карла Бенца.
Знаковое событие произошло 5 августа 1888 года. Фрау Бенц с сыновьями Ойгеном и Рихардом решила поехать в гости к матери в соседний город Пфорцхайм и использовала для этих целей трехколесный автомобиль Benz Patent-Motorwagen No 3.
В конце XIX века первые авто считались игрушками. Берта Бенц решила испытать новое транспортное средство, чтобы доказать, что это изобретение имеет право на жизнь.
Расстояние от дома семьи Бенц в Маннхайме до Пфорцхайма составляло 106 км. По нынешним меркам это немного, однако 130 лет назад не обошлось без проблем. Сначала закончилось топливо, и Берта вынуждена была искать аптеку, чтобы купить эфир (двигатель работал на нем, а не на бензине).
Затем порвалась приводная цепь, но ее отремонтировал сельский кузнец. Топливный насос госпожа Бенц очистила уже сама с помощью булавки, а обычный чулок послужил изоляцией для перетертого провода. Добравшись до матери, Берта телеграфировала мужу об успешном завершении пробега.
В наши дни по его маршруту проводят ралли ретро-автомобилей, а возле той самой аптеки, где покупали бензин, теперь стоит памятник основательнице автоспорта. К тому же, Mercedes-Benz выпустил короткометражку о Берте Бенц.
Королева руля
Золотой эпохой автоспорта считаются межвоенные годы. Сто лет назад соревнования собирали тысячи зрителей. Одной из звезд тех лет по праву считается чешская гонщица Элишка Юнкова. Сначала она была штурманом и механиком в экипаже мужа Винсента, а когда тот травмировал руку — сама села за руль Bugatti Type 30.
В 1924 году Элишка одержала свою дебютную победу в чехословацкой гонке "Лохотин-Тршемошна", а через два года заявила о себе на международном уровне — стала первой в своем классе на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.
В 1928 году госпожа Юнкова пересела на более совершенный и быстрый Bugatti Type 35 желтого цвета и заняла на нем пятое место в легендарной итальянской гонке Targa Florio. Позади остались известные асы Тацио Нуволари и Эрнесто Мазерати. Журналисты назвали Элишку королевой руля.
Однако вскоре карьера гонщицы резко оборвалась из-за трагической гибели Винсента Юнека на Гран-при Германии. Элишка не смогла смириться с потерей — она продала Bugatti и больше никогда не участвовала в соревнованиях.
К тому же, коммунистическая власть Чехословакии сделала все, чтобы об Элишке Юнковой забыли — о ней не писали, ее не выпускали за границу. Лишь в после падения коммунистического режима в 1989 году 89-летняя гонщица смогла поехать в США, где стала почетной гостьей на слете владельцев Bugatti.Важно
Непревзойденная Мишель
Самой титулованной раллийной автогонщицей считается француженка Мишель Мутон. В 80-х она поражала своим мастерством на этапах чемпионата мира по ралли.
Мишель интересовалась гонками с детства и уже в 14 лет соревновалась на скромном родительском Citroen 2CV. Затем она пересела на спорткар Alpine A110 и в 1974 году стала чемпионкой Европы по ралли. А через год женский экипаж Мишель Мутон, Мариан Хефнер и Кристин Дакремон стал первым в своем классе в знаменитой круглосуточной гонке "24 часа Ле-Мана".
В 1980 году в чемпионат мира по ралли пришла заводская команда Audi и Мутон пригласили пилотировать знаменитый Audi Quattro. Полноприводный автомобиль мощностью 320 л. с. практически сразу покорился очаровательной француженке. В сезонах 1981-1982 годов гонщица одержала на нем четыре победы, причем в 1982 году даже выиграла серебряную медаль в чемпионате.
А в 1985 году Мишель Мутон сенсационно победила в сложнейшей горной гонке Pikes Peak в США, да еще и с рекордным временем. Через два года гонщица ушла из автоспорта, но время от времени участвовала в знаковых соревнованиях. Так, в 2000 году на Porsche 911 она стала второй в марафоне "Лондон — Сидней". В 2010-2012 годах Мишель Мутон возглавляла женскую комиссию международной федерации автоспорта FIA и помогала начинающим автогонщицам. А в 2011 году ее наградили Орденом Почетного Легиона.
Покорительница пустыни
Ралли "Париж-Дакар" считается одной из самых сложных гонок в мире, однако немецкая гонщица Ютта Кляйншмидт мечтала о победе в нем с юных лет. Она физик по образованию, однако очень быстро поняла, что наука — не ее призвание. С 1988 года Ютта участвовала в марафоне "Париж-Дакар" на мотоцикле, а в 1994 году решила пересесть на автомобиль.
Через три года Кляйншмидт первой среди женщин выиграла один из этапов ралли, а в 2001 году на Mitsubishi Pajero — сенсационно победила в изнурительном марафоне. Через год Ютта стала серебряным призером в "Париж-Дакар", а в 2005 году приехала к финишу третьей.
Звезда IndyCar
В третьем тысячелетии автоспорт стал популярнее среди представительниц прекрасного пола. Женщин стало больше в различных гоночных сериях, а одной из самых успешных из них стала Даника Патрик из США. Даника занималась автогонками с 10 лет. В 2005 году она села за руль болида IndyCar и сразу поразила всех четвертым местом в знаковой гонке "500 миль Индианаполиса". На этой овальной трассе автомобили разгоняются почти до 400 км/ч!
Спустя три года американка стала автором настоящей сенсации — выиграла Гран-при Японии 2008 года и стала первой женщиной, победившей в IndyCar. Даника неоднократно поднималась на пьедестал почета, а ее лучшим достижением в чемпионате стало пятое место по итогам 2009 года. С 2011 по 2018 годы Даника Патрик выступала в не менее сложном чемпионате NASCAR, а теперь комментирует гонки на телевидении.Важно
Непобедимая стритрейсерша
Эрика Эндерс — самая титулованная автогонщица всех времен и народов. Американка аж шесть раз становилась чемпионкой в драгрейсинге. Автогонками она занималась с 8 лет. В 16 лет Эрика начала соревноваться в чемпионате NHRA, а уже в 19 — одержала свою первую победу на этапе. Всего же у нее уже 48 побед.
Американская гонщица выступает на серьезно модернизированном Chevrolet Camaro SS — фактически от серийного авто в нем ничего не осталось. Это настоящий зверь с 8,2-литровым V8 на 1350 сил. До сотни драгстер стартует всего за 0,8 с и преодолевает стандартную дистанцию в 1/4 мили (402 м) всего за 6,5 с, развивая на финише 340-350 км/ч. А замедляет его тормозной парашют — как в самолете-истребителе.
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