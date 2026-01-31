В Украине выставили на продажу уникальный BMW с джакузи (фото)

В Украине продается необычный BMW 7 Series 1999 года. Знаменитый люксовый седан превратили в нестандартный лимузин.

Лимузин BMW 7 Series E38 зарегистрирован в Киеве. Подробности необычного автомобиля раскрыли на странице autobazar_ua1 в Instagram.

Авто оценили в $999

Представительский седан BMW 7 Series удлинили за счет вставки с окном между дверьми. Это позволило установить в салоне не только большой диван, но и полноценную ванну с джакузи.

Седан удлинили за счет вставки между дверьми

Ванна дополнена специальными портами для забора и слива воды. При необходимости ее можно переместить и сложить и тогда лимузин будет иметь обычный интерьер.

Важно

Звезда 80-х: в Украине засветился культовый BMW с двигателем от суперкара (фото)

Кроме того, в салоне BMW 7 Series E38 можно заметить два телевизора и аудиосистему. В отделке использовали кожу и дерево, а передние сиденья имеют электропривод.

Відео дня

Для доработки взяли модификацию BMW 740i, которая оснащена 4,4-литровым V8 мощностью 286 л.с. и 5-ступенчатой автоматической КПП.

Салон BMW 7 Series отделан кожей и деревом Внутри установили джакузи

Пробег необычного лимузина составляет 81 000 км и продавец утверждает, что автомобиль в идеальном состоянии. Цена BMW 7 Series E38 составляет $9999.

Ранее Фокус рассказывал об экстравагантном 8-метровом лимузине Aznom из Италии мощностью 1000 сил, который планируют выпускать серийно.

Также мы писали об оригинальном лимузине Chevrolet Corvette 1969 года.