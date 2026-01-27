Классический спорткар Chevrolet Corvette 60-х превратили в оригинальный лимузин (фото)
Chevrolet Corvette 1969 года начал новую жизнь. Культовый спорткар переделали в длиннющий лимузин.
Оригинальный тюнинг Chevrolet Corvette C3 выполнили в США. Об интересном проекте рассказали на сайте Autoevolution.
Купе Chevrolet Corvette C3 разрезали пополам и добавили вставку с еще одной парой дверей и небольшими окошками. Длина лимузина достигла примерно 6 метров. Кроме того, установили более крупные колесные диски и новый боковой выхлоп.
Салон Chevrolet Corvette 1969 года теперь рассчитан на четырех человек, причем кресла теперь современные. У всех боковых окон есть электростеклоподъемники, а съемные панели крыши теперь появились не только над первым, но и над вторым рядом.Важно
Кроме того, лимузин Chevrolet Corvette получил цифровые приборы, современную аудиосистему и сразу три телевизора. В отделке салона использовали кожу.
Под капотом установлен инжекторный V8 от более нового Chevrolet Corvette, в паре с которым работает автоматическая КПП. Сейчас лимузин продается в Калифорнии за 98 000 долларов.
