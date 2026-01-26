Новейший Chevrolet Corvette 2026 подорожал в 13 раз за считанные минуты (видео)

Новый Chevrolet Corvette ZR1X продали на аукционе в США. За сверхмощный спорткар отдали 2 605 000 долларов.

Спорткар за несколько минут подорожал в 13 раз, ведь цена Chevrolet Corvette ZR1X в автосалонах стартует примерно с $200 000. Об авто рассказали на сайте аукциона Barrett-Jackson.

Высокая цена Chevrolet Corvette ZR1X 2026 обусловлена двумя факторами. Это самый первый серийный экземпляр модели, который отличается особым серым цветом со звездами из американского флага. Такая расцветка была посвящена 250-летию США.

Важно

Эксклюзив высшего сорта: самые дорогие автомобили в истории (фото)

К тому же, все полученные средства поступили на благотворительность — их передадут на нужды американских ветеранов с инвалидностью. Купить Chevrolet Corvette ZR1X решил владелец команды NASCAR Рик Хендрик, который ранее на благотворительных аукционах приобрел самые первые Chevrolet Corvette C8, Z06 и ZR1.

Відео дня

Полученные средства пошли на благотворительность Фото: скриншот / YouTube

Новый Chevrolet Corvette ZR1X — самая мощная и быстрая версия модели за всю ее историю. Гибрид оснащен 5,5-литровым V8 твин-турбо и электромотором, которые вместе развивают 1250 л. с. Автомобиль является грозой дорогих суперкаров, ведь способен разогнаться до 100 км/ч за 2 с и развить 375 км/ч.

Между прочим, недавно на аукционе продали самый дорогой Chevrolet Camaro в истории за $1,8 миллиона.

Также Фокус рассказывал, что Ferrari 1962 года ушел с молотка за 38,5 миллиона долларов.