Новітній Chevrolet Corvette 2026 подорожчав у 13 разів за лічені хвилини (відео)

Новий Chevrolet Corvette ZR1X продали на аукціоні в США. За надпотужний спорткар віддали 2 605 000 доларів.

Спорткар за кілька хвилин подорожчав у 13 разів, адже ціна Chevrolet Corvette ZR1X в автосалонах стартує приблизно з $200 000. Про авто розповіли на сайті аукціону Barrett-Jackson.

Висока ціна Chevrolet Corvette ZR1X 2026 обумовлена двома факторами. Це найперший серійний екземпляр моделі, який вирізняється особливим сірим кольором із зірками з американського прапора. Таке забарвлення присвятили 250-річчю США.

До того ж, усі отримані кошти надійшли на благодійність — їх передадуть на потреби американських ветеранів із інвалідністю. Купити Chevrolet Corvette ZR1X вирішив власник команди NASCAR Рік Хендрік, який раніше на благодійних аукціонах придбав найперші Chevrolet Corvette C8, Z06 і ZR1.

Отримані кошти пішли на благодійність Фото: скриншот / YouTube

Новий Chevrolet Corvette ZR1X — найпотужніша і найшвидша версія моделі за всю її історію. Гібрид оснащений 5,5-літровим V8 твін-турбо та електромотором, які разом розвивають 1250 к. с. Автомобіль є грозою дорогих суперкарів, адже здатен розігнатися до 100 км/год за 2 с і розвинути 375 км/год.

